Минкультуры ищет изданных поэтов

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Опубликовано: 15.05.2017 21:37

Министерство культуры Московской области объявляет конкурс на соискание ежегодной областной литературной премии имени Роберта Рождественского.

В соответствии с положением о конкурсе, утвержденном постановлением губернатора Московской области от 20.05.2013 №118-ПГ, премия присуждается за высокохудожественные поэтические произведения, получившие широкое общественное признание и являющие собой образец гражданской лирики, духовности и высокой нравственности, воспевающие героическую историю страны и народа, любовь к России и Подмосковью, по следующим номинациям: "Зрелое перо" и "Поэтический дебют".

Премия присуждается авторам, постоянно проживающим на территории Московской области.

В номинации "Поэтический дебют" принимают участие только авторы, возраст которых составляет от 18 до 25 лет.

На конкурс принимаются произведения, изданные в формате книги, сборника, брошюры, срок публикации которых не превышает трех лет до даты проведения ежегодного конкурса.

Выдвижение произведений и авторов на соискание премии производится по ходатайству органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, государственных и муниципальных учреждений, общественных организаций, редакций средств массовой информации.

Соискатели премии представляют следующие материалы: книгу (книги) стихотворений автора, а также сопроводительное письмо ходатайствующего органа, в котором указываются: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения автора, адрес его места жительства, краткая характеристика литературного творческого пути.

В комплекте материалов также представляется информация, свидетельствующая об общественном признании вклада автора в отечественную литературу: отзывы на произведения автора и публикации о них в прессе, сведения о наличии почетных званий, премий, призов и иных наград, информация о встречах автора с читателями и другие свидетельства участия автора в социально-культурной жизни общества. В номинации "Поэтический дебют" дополнительно представляются рецензии и отзывы поэтов, руководителей литературных объединений и студий.

Прием документов от соискателей премии осуществляется Министерством культуры Московской области в течение 2-х месяцев со дня опубликования информации о проведении конкурса (с 11 мая по 11 июля 2017 года). Присланные на конкурс произведения не рецензируются и не возвращаются.

Документы на участие в конкурсе принимаются по адресу: 141070, Московская область, г. Королёв, пр-т Королёва, д. 24 с пометкой "Конкурс Рождественского",  тел. для справок: 8-495-511-30-25 – Тищенко Ольга Алексеевна и 8-498-602-84-84 (доб. 46060) – Дагбуева Мэдэгма Дашиевна.

Подведение итогов конкурса состоится в августе.

 

По материалам Министерства культуры Московской области

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