Университет "Дубна" стал призером "Студенческой весны"

Подробности Опубликовано: 15.05.2017 13:52 Автор: Никита Крутиков

Творческий марафон "Студенческая весна Подмосковья-2017" окончился 11 мая во Дворце культуры "Октябрь" города Подольска. Там прошел гала-концерт лучших номеров высших и средних специальных учебных заведений, а также церемония награждения.

"Студенческая весна Подмосковья" проводится уже 22-й раз. Началась она 25 апреля в Коломне, а с 26 по 28 апреля конкурс проходил во Дворце молодежи Мытищ. Участвовали 22 делегации из муниципальных образований Московской области: Подольска, Гжели, Дмитрова, Долгопрудного, Дубны, Егорьевска, Жуковского, Зарайска и других городов. Участников, волонтеров и зрителей насчитывалось более 700 человек.

Хор государственного университета "Дубна" (руководитель О.В. Донченко, концертмейстер Н.Ю. Стальцова, хормейстер А.В. Бобикова) взял Гран-при в музыкальной номинации.

Дубненцы завоевали 2 место в рейтинге областных вузов и прошли на следующий этап: фестиваль "Российская студенческая весна". С 15 по 19 мая наши студенты отправятся в Тулу с творческими номерами танцевального коллектива "Карасуль" (Александр Линев, Руслан Гузоев, Софья Фарботко, Виктория Филатова) и музыкантов из филиала ДИНО (Олег Невинский, Виктор Петрушевский, Лилия Гуляева).

По информации университета "Дубна"