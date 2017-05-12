Русский пляс зовет танцоров

Подробности Опубликовано: 12.05.2017 01:17 Автор: ОД

"Клуб "Русские традиции" приглашает 13 мая, в субботу, на мастер-класс народного пляса.



«Приглашение и вождение в плясе. Плясы "Барыня" и "Тимоня"» !

Время проведения: с 17:00 до 20:00 ч. (ул. Московская, 6, здание библиотеки)

А чуть раньше, с 16:00 ч. до 17:00 ч. пройдёт мастер-класс «Молодецкие забавы и знакомство с народной борьбой «Тормоха»

Проводит Иван Багаев - преподаватель народного пляса (г. Иваново).

1) На мастер-классе плясов мы рассмотрим основные подходы к мужской и женской части парной пляски на традиционных русских плясках – «Барыне» и «Тимоне».

Будем учиться приглашению в пляс и вождению в плясе.

Ведь именно с приглашения и начинается парная пляска, а учиться мы будем такому приглашению, которое является игрой, предваряющей пляску. Да и сама пляска, по своей сути - это игра, - задорная, искренняя, красивая, искусная!

В народной пляске ведёт всегда мужчина, а позволяет вести женщина.

И каждая женщина ждет такого плясуна, чтобы могла с ним плясать и наслаждаться. Из своего опыта многие знают, что с кем-то не очень хочется плясать (танцевать) , а с кем-то - всё больше и больше. Это не врождённая уникальная особенность людей, этому можно и стоит научиться!

Приглашаем всех поплясать и получить удовольствие, приходите со своими друзьями и родными ! Умение плясать обязательно пригодится потом на наших праздниках и вечёрках!

2) На мастер-классе "Молодецкие забавы и знакомство с народной борьбой "Тормохой" участие могут принимать и девушки и парни, и подростки старше 12 лет.

Раньше на Руси почти на каждом празднике и гулянии всегда проводились забавы и поединки такого рода. Сейчас эти традиции начинают возрождаться! Сама же борьба ведётся не за счёт силы мышц, а за счёт умения точно видеть и чувствовать положение тела в пространстве. Именно поэтому она интересна, как участвующим, так и зрителям; возникает удивительное ощущение лёгкости и удовольствия от взаимодействия.

О стоимости:

Стоимость обучения на мастер-классе плясов - 450 руб.

(Семейным парам - по 400 руб. с каждого человека.)

Стоимость обучения на мастер-классе молодецких забав: 200 руб. (без обучения плясам ) -

Для обучающихся плясам на нашем мастер-классе - участие в молодецких забавах - БЕСПЛАТНО.

В перерыве будет устроено чаепитие.

Место проведения: г. Дубна, ул. Московская, д. 6, Центр национальных культур (библиотека на ЧР).

Ждём вас на занятии!

Группа клуба "Русские традиции": https://vk.com/vechorki_dubna

Группа мастер-класса: https://vk.com/mk_plyas