Русский пляс зовет танцоров

Подробности
Опубликовано: 12.05.2017 01:17
Автор: ОД

"Клуб "Русские традиции" приглашает 13 мая, в субботу, на  мастер-класс народного пляса.


«Приглашение и вождение в плясе. Плясы "Барыня" и "Тимоня"» !
Время проведения: с 17:00 до 20:00 ч. (ул. Московская, 6, здание библиотеки)
А чуть раньше, с 16:00 ч. до 17:00 ч. пройдёт мастер-класс «Молодецкие забавы и знакомство с народной борьбой «Тормоха»
Проводит Иван Багаев - преподаватель народного пляса (г. Иваново). 
1) На мастер-классе плясов мы рассмотрим основные подходы к мужской и женской части парной пляски на традиционных русских плясках – «Барыне» и «Тимоне». 
Будем учиться приглашению в пляс и вождению в плясе. 
Ведь именно с приглашения и начинается парная пляска, а учиться мы будем такому приглашению, которое является игрой, предваряющей пляску. Да и сама пляска, по своей сути - это игра, - задорная, искренняя, красивая, искусная!
В народной пляске ведёт всегда мужчина, а позволяет вести женщина. 
И каждая женщина ждет такого плясуна, чтобы могла с ним плясать и наслаждаться. Из своего опыта многие знают, что с кем-то не очень хочется плясать (танцевать) , а с кем-то - всё больше и больше. Это не врождённая уникальная особенность людей, этому можно и стоит научиться! 
Приглашаем всех поплясать и получить удовольствие, приходите со своими друзьями и родными ! Умение плясать обязательно пригодится потом на наших праздниках и вечёрках!
2) На мастер-классе "Молодецкие забавы и знакомство с народной борьбой "Тормохой"  участие могут принимать и девушки и парни, и подростки старше 12 лет. 
Раньше на Руси почти на каждом празднике и гулянии всегда проводились забавы и поединки такого рода. Сейчас эти традиции начинают возрождаться! Сама же борьба ведётся не за счёт силы мышц, а за счёт умения точно видеть и чувствовать положение тела в пространстве. Именно поэтому она интересна, как участвующим, так и зрителям; возникает удивительное ощущение лёгкости и удовольствия от взаимодействия.
О стоимости:
Стоимость обучения на мастер-классе плясов - 450 руб. 
(Семейным парам - по 400 руб. с каждого человека.)
Стоимость обучения на мастер-классе молодецких забав: 200 руб. (без обучения плясам ) - 
Для обучающихся плясам на нашем мастер-классе - участие в молодецких забавах - БЕСПЛАТНО.
В перерыве будет устроено чаепитие.
Место проведения: г. Дубна, ул. Московская, д. 6, Центр национальных культур (библиотека на ЧР).
Ждём вас на занятии! 
Группа клуба "Русские традиции": https://vk.com/vechorki_dubna
Группа мастер-класса: https://vk.com/mk_plyas

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