«Ягодки» в Дубне заиграли, как бриллианты

Подробности Опубликовано: 19.02.2017 14:56 Автор: Екатерина Славская

Потрясающий концерт уникальных фольклорных ансамлей «Заигрыш» и «Ягодка» произвел неизладимое впечатление на молодую публику, заполнившую большой зал ДК «Октябрь» 15 февраля.

Публика была не просто молодая, а совсем юная – школьники младших классов левобережных школ Дубны. Полный зал ребятни внимал яркому, веселому празднику на сцене, замерев с открытым ртом. И тем ценнее для артистов было внимание обычно непоседливых зрителей.

Ансамбль «Заигрыш» запомнился взрослой публике Дубны после захватывающего выступления в малом зале ДК «Мир» на Фестивале искусств «Река» в сентябре 2015 года.

Зрителей с первого взгляда покорило мощное, красивое и естественное звучание хорошо поставленных голосов исполнителей народной музыки.

Строгий стиль и чувство меры особенно ценны в фольклоре. У артистов этого жанра всегда есть риск впасть в преувеличенную псевдонародность, которую зрителям часто приходится наблюдать без всякого удовольствия даже на концертных площадках самого высого уровня.

Ансамбль «Заигрыш» появился в 2014 году и сразу зазвучал, как хор Пятницкого в его лучшие времена. Чувствуется, что хор Пятницкого – эталон для творчества молодого коллектива под руководством преподавателя Московского губернского колледжа искусств Алексея Маслова. В состав ансамбля он включил своих лучших учеников, с которыми занимается в Талдомском филиалеМосковского губернского колледжа искусств.

Программа самобытного фольклорного коллектива выстроена, как театральное действие. Артисты ансамбля поют, танцуют и играют на фольклорных инструментах, представляя зрителям не только песни и танцы средней полосы России: Тверской, Владимирской, Костромской, Рязанской, Ярославской, Московской областей. В репертуаре творческого коллектива целые театральные постановки: «Свадьба на Руси», «На нашей ярмарке – смех да, веселье», «Троица», «Кузьминки», «Рождественские Колядки».

Вместе ансамблем «Заигрыш» в Дубну приехал детский фольклорный коллектив «Ягодка». Ну как назвать этих белолицых маленьких голосистых красавиц в алых сарафанах и маленьких гармонистов в плисовых шароварах, красных сапожках и картузах с цветком? Ягодки – да и только.

"Ягодки" еще маленькие, но уже скоро созреют

«Ягодками» руководит Юлия Маслова– лауреат всероссийских и международных конкурсов, обладатель специального приза Русского народного хора им. М.Е. Пятницкого, лауреат XIII "Артиады народов России" в области исполнительского и педагогического мастерства, преподаватель исполнительского мастерства, сольного и хорового народного пения Московского губернского колледжа искусств. Она же – хормейстер и хореограф программ ансамбля «Заигрыш».

Суровая дисциплина и высокая профессиональная требовательность Алексея и Юлии Масловых и дают ту сценическую легкость игре, пению и танцу их учеников, которая покоряет зрителей. И за которой кроется море ежедневного кропотливого труда всех участников обоих коллективов.

За прошедшим 15 февраля концертом фольклорных ансамблей «Заигрыш» и «Ягодки» в ДК «Октябрь» последует их же концерт в большом зале ДК «Мир» ОИЯИ. Он пройдет в понедельник 20 февраля, в 14:00.

Гастроли двух самобытных коллективов в Дубне стали совместным проектом Фестиваля искусств «Река» и детского абонемента Дубненского симфонического оркестра.

Детский абонемент Дубненского симфонического оркестра действует уже больше двух десятилетий.

А Фестиваль искусств «Река» появился в Дубне в 2015 году. Идея организации Фестиваля искусств «Река» состояла в том, чтобы соединить в одном событии одновременно разные жанры творчества – музыку, танец, литературу, кино, ремесла, науку, да, и науку тоже – как искусство познания мира. Соединить на одной площадке достигших высого уровня мастерства любителей и профессионалов.

Народное творчество так же неиссякаемо, как река. Эту реку наполняютвпадающие в нее маленькие живые ручейки. Сливаясь, они получают новое качество – они обретают силу и мощь величавого потока. В этом – смысл названия фестиваля.

Идея создания Фестиваля искусств «Река» принадлежит главному редактору ежедневного сетевого СМИ «Открытая Дубна» Наталии Теряевой. Она же стала председателем оргкомитета фестиваля.

Фестиваль искусств «Река» пока ищет свою форму. В 2015 году он прошел за один день. В воскресенье 27 сентября все концертные залы и фойе ДК «Мир» ОИЯИ одновременно заполнили более 150 артистов, музыкантов, художников и ремесленников из Дубны, городов и поселков Северного Подмосковь, Москвы и Тверской области. Спектакли, концерты, выставки и мастер-классы шли непрерывно с полудня до девяти вечера. В этот день здесь царила необычайно насыщенная, живая атмосфера без суеты и без надрыва. Но организаторам было чрезвычайно трудно провести такое масштабное событие – и с физической, и с финансовой точки зрения.

В 2016 году естественным образом концерты Фестиваля искусств «Река» распределились на весь концертный сезон 2016/2017. Фестиваль открылся 24–25 сентября концертами восходящей звезды мировой оперы Варвары Комаровской и Камерного оркестра имени Гнесиных.

Гастроли в Дубне фольклорных ансамблей «Заигрыш» и «Ягодка» продолжили события фестиваля.

Впереди у поклонников Фестиваля искусств «Река» сольный Варвары Комаровской в сопровождении молодой органистки Ксении Свириденко – выпускницы Московской консерватоии имени Чайковского. Обе молодые исполнительницы уже не раз стали лауреатами и победительницами международных конкурсов. Концерт Варвары Комаровской и Ксении Свириденко пройдет в Дубне 21 мая в Органном зале Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна».

А пока ждем вас завтра, в понедельник 20 февраля, на концерте фольклорных ансамблей «Заигрыш» и «Ягодки» в большом зале ДК «Мир» ОИЯИ, в 14:00. Вместе с музыкантами, певцами и танцорами приедут мастера рукоделия из Московского губернского колледжа искусств.Выставка предметов прикладного искусства расположится в фойе.