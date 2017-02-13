Мастер-пляс в Дубне

Подробности Опубликовано: 13.02.2017 08:11 Автор: ОД

Девушек и юношей, мужчин и женщин приглашают в воскресенье 19 февраля на мастер-класс русских традиций в Дубне.

Там будут учить молодецким забавам и познакомят с народной праздничной борьбой «Тормоха». Потом – парная пляска: мастерство вождения в плясе, искусство приглашения на танец.



Мастер-класс, приуроченный ко Дню защитника Отечества, проведёт Станислав Григорьев из Санкт-Петербурга. Его пригласили в Дубну организаторы – клуб «Русские традиции». Место проведения – Центр национальных культур (ул. Московская, 6, библиотека), начало в 16:00.

Тормоха – это игровая народная борьба, праздничная и зрелищная. Бороться могут не только парни, но и девушки. Эта борьба ведётся без применения силы, за счёт внимательности, ловкости и знания некоторых приемов.



Многие игры и забавы ушли из быта нашего народа, заменённые официальными видами спорта. Вместе с ними ушла и возможность во время молодежных праздников показать свою удаль, свой богатырский дух. А между тем, элементы этих молодецких забав можно вполне использовать и дома, устраивая маленькие семейные «поединки», которые порадуют всех.



И какой же праздник без пляски! Искреннюю радость партнерше дарит правильное ведение в плясе со стороны партнера. Вообще, приглашение в парный пляс – это игра.. Она должна быть именно такой, какая понравится обоим партнерам в танце. И значит, еще в момент приглашения надо постараться понять друг друга.



Во время мастер-класса мы будем учиться видеть и понимать друг друга в пляске, чтобы потом лучше понимать друг друга и в жизни. Все полученные знания и умения пригодятся потом на наших вечёрках и праздниках.



Мастер класс продлится три часа с перерывом на чаепитие.

Стоимость 300 руб.

Организатор – клуб «Русские традиции» vk.com/vechorki_dubna

Вопросы можно задать на странице мероприятия https://vk.com/m_klass.

Место проведения: Дубна, Центр национальных культур, ул. Московская, 6, Библиотека.

С собой нужно взять сменную обувь.