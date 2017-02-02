Портрет художника в интерьере

Подробности Опубликовано: 02.02.2017 17:07 Автор: Наталия Теряева

Сегодня, 2 февраля, в выставочном зале ДК «Мир» ОИЯИ открылась юбилейная выставка главного художника ОИЯИ Юрия Мешенкова. Мастеру 19 февраля исполнится 80 лет.

Еще до открытия выставки Юрия Георгиевича стали пытать местные журналисты о приемах его творчества и о творческих планах.

Юрий Георгиевич отвечал просто: «Как стал художником? Окончил семь классов и поступил в Федоскинское художественное училище. Что вдохновляет? Город, Волга, сама природа. Хочется ли до сих пор рисовать? Мне почти восемьдесят, а писать хочется по-прежнему. Волнуюсь ли, когда пишу? Весь трепещу, когда подхожу к картине с кистью».

Юрий Мешенков родился и вырос в Яхроме, а герб города сделал для Дубны.

«Это мой первый и единственный герб, рассказал он нам в интервью пять лет назад, во время выставки к своему 75-летию. – Я, конечно, иногда смотрю на него и думаю: «Надо еще что-то сделать». А в то же время – что такое Дубна? Вода, небо и зелень – три компонента. По ним можно узнавать Дубну издалека. Еще атом. Когда конкурс объявили, я нашел книгу гербов, изучал их. А потом сидел, «мозгами крутил»... Пока работал над гербом, даже сон приснился однажды – почему-то береза. Когда работаешь, начинают сниться пейзажи. Цветные сны, отличные пейзажи».

Его колоритные пейзажи, что дышат свежестью, знает весь Объединенный институт и весь город. Дневники-еженедельники, которые каждый год выпускает ОИЯИ для своих сотрудников и которые за удобство любят все, кому удается их заполучить за пределами института, неизменно украшены репродукциями картин Юрия Мешенкова.

Вот и здесь, на юбилейной выставке и взрослые, и дети с удовольствием любуются зимней улицей Вавилова, беседкой на заснеженной набережной Менделеева, аллеей к первой гостинице Дубны среди голых берез у тающих весенних сугробов. Все сезоны года в Ратмино, у церкви, голуби на вечернем окне, чайки в небе, паруса яхт на Волге, фонтан на озере в парке. И два портрета – жены и свой собственноручный.

– У меня портретов много, – признался Юрий Георгиевич. – Хотел их выставить, но мне кажется, что пейзаж как-то цельнее. И потом, если заниматься портретной живописью, надо делать это постоянно, чтобы наработать технику и не терять ее уровень. Пейзаж я могу сейчас хоть за пять минут написать даже с закрытыми глазами. А портрет – это уже совсем другое.

Два портрета – художника и жены художника – как-то особенно гармонично объединили два пространства выставки о жизни и о Дубне. Здесь все естественно и оттого уютно, понятно, по-человечески. Приходите посмотреть, не пожалеете.

Выставка продлится до 16 февраля. Вход свободный.