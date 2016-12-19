Парафестиваль искусств «Добрый мир» в Дубне пленил публику

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Опубликовано: 19.12.2016 07:07
Автор: Светлана Козлова

В ДК «Октябрь» в малом зале было тесно от зрителей. Все с вниманием смотрели на сцену и бурно аплодировали каждому артисту. Таланты демонстрировали дети и взрослые с ограниченными возможностями. 18 декабря Дубна проводила Открытый межрегиональный парафестиваль искусств "Добрый мир".

На фестиваль собрались члены региональных обществ инвалидов из Дубны, Кимр, Конакова, Талдома. В фойе каждая организация устроила экспозицию поделок и рисунков.parafestparafest

Фестиваль предусматривал конкурс в нескольких номинациях: декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство, литературное творчество, вокал, театр, хореография. Работало жюри.

Участникам фестиваля от 6 до 70 лет. Скрипачке Александре Искриной всего 6 лет, но скрипка ей уже послушна. parafest1parafest1Александр Фомичев старше её в десять раз, его виртуозный саксофон очаровал слушателей. Пленила публику игра на фортепьяно Даниила Огаркова из Кимр и пение дубненца Максима Волгина под гитару.

Среди литературных выступлений особенно всех повеселил монолог «Женская доля», придуманный и мастерски исполненный Фаиной Сергеевой из Конакова. А стихи дубненца Михаила Ольшевского «Раковина», «Предзимье», напротив, настроили на философский лад. Долго зал аплодировал Людмиле Александровне Калашниковой, прочитавшей трогательные стихи собственного сочинения о родной природе. Людмила Александровна 36 лет преподавала в школе, несколько лет назад потеряла зрение. Сейчас возглавляет дубненское общество слепых «Белая трость».

К самой, пожалуй, трудной можно отнести театральную номинацию. Тем не менее артистам дубненской творческой мастерской «Улыбка» (руководитель Карина Аствацатурова) удалось разыграть веселую и поучительную сценку (фото вверху). Также мастерски справились молодые таланты с хореографическим заданием.

Фестиваль длился не один час, выступлений было много, каждое по-своему уникально и превосходно. Жюри распределило места, но все они, конечно, условны, потому что каждый участник парафестиваля достоин первого места за одно уже то, что не сдается, живет полнокровной жизнью и создает вокруг себя добрый мир.

 

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