Физики ОИЯИ вывели формулу вдохновения

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Опубликовано: 17.12.2016 08:54
Автор: Светлана Козлова

Физики-лирики из ОИЯИ громко заявили о себе. В библиотеке ОИЯИ на Блохинцева прошел вечер «Поэтон». Физики-поэты читали свои стихи, физики-художники устроили выставку своих картин, физики-артисты институтского театра «Квадрат» исполняли театральные вариации из  Хармса. Молчало лишь фортепиано, но это временно. На подходе физики-музыканты, пообещали устроители вечера – молодые специалисты ОИЯИ и сотрудники библиотеки.

Вечер оставил приятное впечатление. Стихи были настоящими, картины тоже впечатляли, игра артистов отличалась театральностью и безупречным вкусом.

Это второй подобный вечер, первый был в прошлом году. В этот раз стихи читали пятеро молодых физиков-поэтов. Все очень разные: интеллектуал и ироничный философ Алексей Гуськов (ЛЯП), тонкий лирик Александра Фризен (ЛТФ), душевед Сергей Мерц  (ЛФВЭ), склонный к меланхолии Юрий Северюхин и добрый позитивист Виктория Токарева (ЛЯП). Конечно, эти характеристики условны. Безусловно, на мой взгляд, другое, влияние научного склада ума невольно отличает стихи физиков-поэтов от других поэтов. Выверенность каждого слова, точность понятий и определений, четкое строение стиха обеспечивают стройную конструкцию, в которой бьется огонь живой поэзии с буйством чувств, красок и самых тонких переживаний. Заметно еще одно важное достоинство прочитанных стихов: они  пробуждают в душе добрые чувства и любовь к жизни. Сами же поэты, судя по их творческим исповедям, очень хорошие люди, а это дорогого стоит, особенно в сфере науки.

Физики-художники  органично влились в вечер, лозунгом которого стало выражение: «Наука это не только формулы, точность и расчеты. Это еще интуиция, вдохновение, красота».

Портреты, натюрморты, пейзажи говорили о вдохновении их создателей: Людмилы Корнюшиной, Юлии Виноградовой, Марины Кожевниковой, Ольги Петровой, Ольги Садыковой, Олега Федорова и Светланы Герценберг.

Возьмем, к примеру, астрофизические акварели Светланы Герценбергер. В детстве она закончила художественную школу в Иркутске, больше рисованию нигде не училась, увлечение физикой затмило всё. Сейчас работает младшим научным сотрудником в Лаборатории физики высоких энергий ОИЯИ и рисует. Она назвала свои акварели «Туманностями». Разглядывая их, невольно вспоминаешь известные работы первого директора ОИЯИ, члена-корреспондента АН СССР Д. И. Блохинцева из серии «Человек и космос» и задумываешься о преемственности поколений и сохранении традиций ОИЯИ. Наш институт всегда отличался не только активной научной деятельностью, но и незаурядными личностями, ярко представлявшими и науку, и искусство.

Впрочем, молодое поколение несколько дистанцируется от прошлого, со свойственным молодости максимализмом называя «Поэтон» – новой частицей в мире искусства.

Театр научных сотрудников ОИЯИ «Квадрат» преподнес на вечере сюрприз. До выхода на импровизированную сцену никто не знал, что театр представит. «Квадрат» показал мудрого и смешного до слез Хармса, знакомя попутно с его трагической биографией. Артисты сумели удержать на должной высоте ту планку, что отделяет игру от кривляния и не позволяет превращать парадоксы Хармса в пошлые банальности.

Следующий вечер «Поэтон» намеревается организовать весной и пригласить на него молодых физиков, любящих музицировать. Таких, говорят, организаторы вечера немало, но им мешает излишняя застенчивость. От неё попытаются излечить, как излечили физика-поэта Алексея Гуськова, автора двух сборников стихов, которые его коллеги по лаборатории зачитывают до дыр. На этом вечере он приобрел новых поклонников.

 

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