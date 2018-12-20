Под Дмитровом будут выращивать 50 000 тонн картофеля и овощей

Подробности Опубликовано: 20.12.2018 00:39 Автор: ОД

Министерство имущественных отношений Московской области сообщило, что под Дмитровом на 1 725 гектарах сельскохозяйственных угодий Синьковского сельского округа инвестор собирается выращивать 50 000 тонн овощей в год. Если верить статистике, этого хватит, чтобы снабжать овощами в течение года около 300 000 человек.

Бизнес по выращиванию картофеля и овощей открытого грунта развивает «МосАгроФуд-Д». К моменту планируемого выхода на полную мощность к 2027 году организация создаст 50 рабочих мест.

«Инвестор планирует приобрести сельхозтехнику, построить теплицы для выращивания рассады, центр переработки овощей и овощехранилища, а после выхода на полную мощность - производить 50 000 тонн овощей в год, - пояснил исполняющий обязанности министра имущественных отношений Московской области Алексей Вьюрков. – Реализовать проект планируется до 2027 года. Объем налоговых и неналоговых поступлений, предполагаемых к уплате за время реализации проекта с 2018 по 2027 гг., составит более 160 млн рублей».