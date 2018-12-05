Cрок уплаты личных налогов
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- Опубликовано: 05.12.2018 00:11
- Автор: ИФНС №12
3 декабря истек срок уплаты налога на имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов, налога на доходы физических лиц по направленным гражданам в 2018 году налоговым уведомлениям.
Уплатить налоги можно с помощью интернет-сервисов ФНС России «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», через платежные терминалы и онлайн-сервисы банков, кассы местных администраций или отделения федеральной почтовой службы.
Тем, кто легкомысленно относится к исполнению своих налоговых обязательств, следует помнить, что неуплата налогов в установленный законодательством срок влечет:
- начисление пени в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от неуплаченной суммы за каждый день просрочки платежа;
- применение мер принудительного взыскания задолженности (обращение в суд, открытие исполнительного производства о взыскании средств за счет имущества, включая денежные средства на счетах в банках, удержание из заработной платы, арест имущества, ограничение выезда за пределы страны).
Процедура взыскания приводит к дополнительным расходам: оплате госпошлины при рассмотрении дела в судебном порядке, а в случае взыскания недоимки судебными приставами - оплате исполнительского сбора.
Вовремя оплаченные налоги - экономия денег и времени налогоплательщика!