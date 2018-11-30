Последний месяц оплачиваем госуслуги со скидкой
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- Опубликовано: 30.11.2018 00:03
- Автор: ОМВД по г. о. Дубна
Уважаемые жители и гости города! Отдел по вопросам миграции ОМВД России по городскому округу Дубна сообщает вам, что в настоящий момент оплатить пошлины на государственные услуги можно со скидкой 30%.
Чтобы получить скидку необходимо:
1. Подать заявление на услугу через портал Госуслуг: www.gosuslugi.ru.
2. Дождаться, пока ведомство выставит счет на оплату пошлины по вашему заявлению в личном кабинете, и перейти к оплате.
3. Выбрать удобный для вас безналичный способ для оплаты госпошлины: банковская карта, электронный кошелек либо мобильный телефон (федеральные операторы).
На данный момент на портале Госуслуг реализована возможность электронной оплаты госпошлин для услуг:
- Получение или замена водительского удостоверения.
- Регистрация транспортного средства.
- Государственная регистрация брака.
- Регистрация расторжения брака.
- Получение загранпаспорта старого и нового образца.
- Паспорт гражданина Российской Федерации.
- Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя.
- Государственная регистрация маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России.
- Аттестация на право управления маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России.
- Все услуги Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.
Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем будет расширяться. Оплата госпошлин доступна только физическим лицам.
Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года.
Оплатить госпошлину со скидкой можно также через мобильное приложение Госуслуг.