Проекты «Лаборатории Урбантех» внедрят в Дубне

Подробности Опубликовано: 19.11.2018 01:21 Автор: Екатерина Славская

Три дня в университете «Дубна» на воркшопе «Лаборатория Урбантех» шла напряженная интеллектуальная работа над проектами создания «умной» городской инфраструктуры в Дубне. Работали студенты и школьники под руководством наставников – руководителей работающих в Дубне производственных компаний.

Дубна стала одним из 36 пилотных городов России, выбранных для внедрения проекта «Умный город». Проект ведет на всероссийском уровне Минстрой РФ в лице своего Центра компетенций по вопросам городской среды. Воркшоп «Лаборатория Урбантех» в каждом из пилотных городов становится отправной точкой проекта «Умный город», где формируется идейное наполнение реального города технологиями будущего, которые нужно превратить в технологии настоящего.

Преимущества приоретения статуса «пилота» объяснил участникам «Лаборатории Урбантех» в Дубне руководитель спецпроектов Центра компетенций по вопросам городской среды Минстроя РФ Игорь Веселов.

Во-первых, «пилоты» получают от Минстроя РФ помощь в разработке и реализации региональных проектов.

Во-вторых, каждый «пилот» имеет индивидуальное спровождение своего проекта «умного» города.

В-третьих, «пилоту» достается почет и уважение.

В-четвертых, «пилоты» реализуют свои проекты в режиме «песочницы»: при послаблении нормативов и ускоренном согласовании проекта.

В-пятых, «пилотам» содействуют в получении специальных условий от поставщиков готовых решений.

Зачем вообще нужен «умный» город, спросите вы? Советник генерального директора НПК «Дедал» и одновременно советник главы Дубны Анатолий Курманов сказал на воркшопе об этом так: «Ради хорошей зарплаты сменить место жительства готовы 10% людей в России. Остальные хотят комфортной городской среды».

В понимании Анатолия Курманова «Умный город» – это система поддержки и принятия решений, связанных с комфортом и безопасностью городской среды.

Проект «умного» города нужен Дубне для повышения конкурентоспособности нашего города, для формирования эффективной системы управления городским хозяйством, для создания безопасных и комфортных условий жизни горожан.

Учитывая негативный опыт расходования бюджетных средств на программу «Глонасс», государство не выделяет специальных средств для проекта «Умный город». Его финансирование планируется в рамках частно-государтвенного партнерства с компаниями, которые готовы внедрять свои «умные» технологии в городскую среду за свой счет при поддержке государства.

Главная кадровая опора проекта «Умный город» во всероссийском масштабе – молодежь. Будущее – за молодыми людьми, значит это они должны сегодня придумывать и создавать жизнь завтрашнего дня. Поэтому к участию в воркшопе «Лаборатория Урбантех» в Дубне пригласили студентов. И дали возможность попробовать свои силы школьникам, которые уже сегодня на внеурочных занятиях пробуют себя в практической урбанистике, – юным инженерам из дубненской школы №7.

Четыре команды работали каждая в своем направлении:

Умное ЖКХ

Безопасная городская среда

Транспорт

Инновационная инфраструктура

Сборной команде школьников и студентов досталась транспортная тема. Курировал команду коммерческий директор компании «Первое маршрутное телевидение» Сергей Коринский.

Первый день работы был посвящен обзорным лекциям руководителей российских компаний о практике внедрения «умных» городских технологий в России и мире.

Второй день работы стал мозговым штурмом, которым каждая команда занималась вместе со своим куратором.

Итоги штурма команды представили жюри на третий день работы в виде презентаций своих проектов. Жюри возглавил глава Дубны М.Н.Данилов. Он очень внимательно и подробно расспрашивал спикеров команд о деталях представленных проектов.

Обсуждение проектов членами жюри было горячим и заинтересованным. Ведь речь шла о возможностях реального внедрения представленных проектов в Дубне.

Результаты «Лаборатории Урбантех» таковы.

Для «умного» ЖКХ в ней вызрел проект «Цифровой двойник». Команда студентов и одного профессионала (сотрудника акселератора ВТБ Ивана Лебедева) предложила создать для каждого нежилого здания в Дубне «цифрового двойника». Имеется в виду 3D-модель здания (очевидно, виртуальная), с помощью которой можно контролировать реальное расходование всех потребляемых зданием ресурсов и оптимизировать их потребление. Глава Дубны сделал серьезную поправку к проекту: для создания реалистичной 3D-модели необходимо сначала оценить затраты на инженерную модернизацию здания и провести эту модернизацию, чтобы действительно на практике можно было контролировать расходование всех ресурсов – воды тепла, электроэнергии.

Проект команда предложила реализовать на здании ДК «Октябрь».

Жюри наградило разработчиков «Цифрового двойника» первой премией.

Вторую премию получил проект «Транспорт+», представленный сборной школьников и студентов. Речь в нем шла об интеграции в одной информационной системе всех пассажирских транспортных средств и всех объектов пассажирской транспортной инфраструктуры (остановок и вокзалов всех транспортных средств).

Ребята предложили оснастить информационными экранами все пассажирские транспортные средства, все остановки и все вокзалы (железнодорожные, водный и автостанцию). Все эти экраны должны работать в одной информационной системе, чтобы едущим в транспорте пассажирам сообщать о времени до ближайшей остановки и до конца поездки, о расписании ближайших автобусов или электричек на пересадочных остановках.

Стоящие на остановках пассажиры должны из информации на экранах узнавать о времени прибытия ближайших транспортных средств, об изменениях маршрута или расписания.

Там же должны выводиться сведения о чрезвычайных ситуациях или срочных городских новостях, о поиске опасных преступников.

Для достоверной оценки пассажиропотока проект «Транспорт+» предлагает ввести бесконтактную оплату с помощью технологий распознавания лиц.

Хочется поименно назвать школьников, охвативших вместе со своими старшими коллегами по команде эту сложную тему: Андрей Ваганов, Андрей Гребенщиков, Владислав Русаков, Алеся Семенова. Ученики руководителя Школы юного инженера «Вектор NICA» Н.Ю.Теряевой.

Третье место жюри воркшопа «Лаборатория Урбантех» отдало проекту «B.I.N.» организации «умного» сбора мусора в Дубне. Проект сочетает обучение раздельному сбору мусора всех школьников города силами молодежи с оснащением всех мусорных контейнеров детекторами заполнения, которые сами будут вызвать мусорную машину, коглда контейнер заполнится.

Всего четыре команды подготовили и представили жюри семь проектов. И хотя призовые места были отданы трем из них, глава Дубны объявил, что все семь проектов достойны быть реализованными в Дубне и будут реализованы в Дубне.

И еще решили, что следующий воркшоп «Лаборатория Урбантех» пройдет в ОЭЗ «Дубна».