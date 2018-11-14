Глава Дубны рассказал о будущем экомебельщикам

Подробности Опубликовано: 14.11.2018 03:12 Автор: Наталия Теряева

Свой первый визит на производство дубненской фабрики «Экомебель» глава Дубны М.Н.Данилов в сопровождении президента ТПП Дубны В.Н. Боброва совершил 13 ноября. Это был визит подробного знакомства с предприятием и его трудовым коллективом.

Руководители компании «Экомебель» Татьяна Григорьевна и Алексей Николаевич Захаровы провели главу Дубны по всем цехам и производственным участкам, показав рабочий процесс превращения деревянной доски в сияющий лаком и росписью кухонный гарнитур.

Глава Дубны, наблюдая производственный процесс, интересовался деталями работы предприятия: численностью, возрастным составом сотрудников, их местом жительства, местом продукции предприятия на рынке, его конкурентами. Осмотрев производство и выставку готовых изделий, цены на кухни от компании «Экомебель» он назвал соответствующими их качеству, а соотношение цена-качество для этой продукции – оптимальным.

После подробной экскурсии Максим Николаевич Данилов встретился с сотрудниками предприятия в выставочном салоне фабрики «Экомебель». Каждый производственный участок направил на встречу с главой Дубны четверых своих представителей.

Глава города предложил сотрудникам предприятия поделиться мнением о текущем состоянии города. «Хочу, чтобы вы высказались», – сказал он. Беседу начал сам, объясняя, что удалось сделать за текущий год в Дубне и что планируется на ближайшее будущее.

Из удавшегося М.Н. Данилов упомянул об отремонтированных на 66% дорогах города, о построенном через Волгу мосте, об установленных во дворах Дубны девяти детских площадках вместо семи запланированных, об освещении городских улиц и парка семейного отдыха на Большой Волге.

В числе событий самого ближайшего будущего он назвал запуск рабочего движения по новому мосту через Волгу. 15 ноября ожидается акт Ростехнадзора с заключением о готовности моста к введению в эксплуатацию. В период с 20 до 25 ноября начнется движение по мосту. К Новому году на мосту смонтируют праздничную бело-синюю подсветку. А с 1 января по дорогам Дубны должны поехать новые автобусы малой и средней вместимости, которые будут принадлежать новому пассажирскому перевозчику, выбранному по аукциону.

В перспективе – разработка проекта развития транспортной инфраструктуры Дубны. Она начнется с оценки загруженности всех дорог города и транспортных потоков после запуска движения по мосту. Проект определит развитие всей транспортной инфраструктуры Дубны на ближайшие десять лет. Возможно, для более удобного и безопасного движения по городу придется построить новые дорожные развязки и расширить некоторые из существующих дорог. Ведь в проекте развития транспорта Дубны значится создание соединяющей весь город велосипедной инфраструктуры. Сегодня велосипедисты и автомобилисты, велосипедисты и пешеходы мешают друг другу, ощущая взаимное недовольство друг другом. А в обществе должны царить гармония и взаимное уважение.

В будущем году должен войти в строй долгожданный хирургический корпус Дубненской горбольницы. Строительные работы несколько затормозились из-за необходимости проектирования отдельной новой котельной. Она нужна, чтобы в чрезвычайной ситуации обеспечить автономную работу сложного дорогостоящего медицинского оборудования, которым оснастят новое здание.

«В новом корпусе разместится и сосудистый центр, где будут лечить инфаркты и инсульты?», – поинтересовались сотрудники «Экомебели».

Нет, ответил глава Дубны, сосудистый центр разместится в здании, где сейчас работает хирургическое отделение горбольницы. Когда хирурги переедут в новое здание, где будет семь современных операционных, в старом здании начнется ремонт. После ремонта там и будет создан современный сосудистый центр.

Все, что построено, благоустроено и отремонтировано, и все, что будет благоустраиваться и ремонтироваться в Дубне, невозможно сделать на средства лишь муниципального бюджета. Муниципальных средств на все большие планы и нужды Дубны не хватает. Поэтому все, что уже удалось, и все, что планируется на будущее, сделано и будет делаться посредством участия Дубны во всех возможных региональных программах, объяснил глава Дубны. И сотрудники администрации стараются получить по максимуму средства из областного бюджета для благоустройства Дубны. При этом, зарплата сотрудников администрации в среднем составляет 18 –23 тысячи рублей, отметил М.Н.Данилов – меньше средней зарплаты сотрудников «Экомебели». И отбор среди сотрудников администрации очень жесткий. К примеру, за два последних года в управлении ЖКХ сменились 15 специалистов.

Из последних новостей – уже запланированное и согласованное с областью строительство ледового катка в левобережье Дубны, возле Дворца спорта «Радуга». Он будет возведен не по типовому, а по специально приспособленному для нашего города проекту – с трибунами для зрителей. Стоимость проекта оценивается в 250 млн рублей.

Будут восстанавливаться хоккейные коробки во дворах, а дворы – приводиться в достойный вид. Но во всей этой работе большим подспорьем муниципалитету была бы активность самих жителей города при наведении порядка в домах и дворах, сказал М.Н. Данилов. В каждом многоквартирном доме Дубны должен быть избран председатель Совета дома, который будет следить за порядком в доме и за исполнением управляющей компанией взятых ею обязательств.

В беседе главы Дубны с сотрудниками предприятия ощущался искренний взаимный интерес. Руководитель города заявил прямо, что городу выгодно поддерживать стабильно работающих местных производителей. «Кухню я буду заказывать у вас», – улыбнулся он, завершая встречу. «Мы так и поняли», – весело ответили из зала. – «В принципе у нас можно всю квартиру обставить».