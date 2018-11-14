На участке от Дмитрова до Дубны наблюдается высокая заполняемость складов класса «А»

Подробности Опубликовано: 14.11.2018 01:34 Автор: Тихон Краснов

Выяснилось в результате проведенного аналитиками компании Bright Rich исследования, что наибольшим спросом на участке Дмитровского шоссе от Дубны до Дмитрова пользуются офисные помещения класса «А». В этом районе Московской области осталось всего 9,71% вакантных площадей.

Дмитров и Дубна расположены вдоль Дмитровского шоссе, к северу от МКАД. Города являются важными административными центрами Подмосковья – портом и технополисом. Складских комплексов класса «А» и «В» здесь насчитывается одинаковое количество – 9. Однако премиум-класс занимает почти в 6 раз больше по площади – 833 210 кв. м. Среди таких СК «Алтуфьево», «Троице-Сельце», логистический центр «Катуар», «MLP Никольское». Самым крупным объектом является СК «Аббакумово» площадью 278 033 кв. м. Самый высокий уровень вакансии наблюдается в «ЛП Дмитров Ghelamco» – 33 900 кв. м.

Что касается складских помещений класса «В», вакансия здесь держится на уровне 15, 72%. На данный момент в районе Дмитровского шоссе осталось 22 250 кв. м свободных площадей. Большая часть из них сдаётся в СК «АСК Лограм» в городе Лобня. В аренду предлагаются 5 800 кв. м площадей. Чуть меньше осталось в СК «Некрасовский», расположенном на Дмитровском шоссе в 22 км от МКАД – здесь 5 600 кв. м предлагаются в аренду по ставке 3 600 руб./кв. м/год.

Дмитровское шоссе – одна из крупнейших автомагистралей Москвы, проходящая через Тимирязевский, Бескудниковский, Дмитровский, Северный и другие районы города. Является частью дороги федерального значения А104, связывающей столицу с городом Дубна. В силу своего расположения является востребованным местом строительства

Аналитики Bright Rich оценивают данный участок как живой район с качественными объектами и постоянной подвижностью рынка. Однако одной из его отличительных особенностей является то, что арендные ставки растут по мере приближения к МКАД. коммерческой и индустриально-складской недвижимости.