Проверьте правильность оценки вашего имущества

Подробности Опубликовано: 19.09.2018 00:05 Автор: Кирилл Свояков

Жители Подмосковья, владеющие недвижимостью, могут помочь подкорректировать стоимость своего имущества в создаваемом едином реестре. Проверить правильность оценки нужно до конца осени, т.к. все изменения должны вступить в действие с началом 2019 года.

"С января 2018 года в Подмосковье проходит государственная кадастровая оценка, в рамках которой специализированное государственное бюджетное учреждение "Центр кадастровой оценки" определило новую кадастровую стоимость более 12 млн земельных участков и объектов капитального строительства, - напомнил исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Московской области Александр Чупраков. - Результаты этой оценки будут утверждены не позднее 30 ноября 2018 и будут применяться для начисления налогов с 1 января 2019 года. Юридические лица начнут уплачивать налог от новой кадастровой стоимости в 2019 году, физические лица - осенью 2020 года по квитанциям налоговой инспекции".

Уже сформирован промежуточный отчет по результатам составления реестра. Документ призван донести до каждого собственника сведения о его имуществе с тем, чтобы человек мог проверить их правильность, в том числе не только стоимость, но и характеристики жилища: площадь, год постройки и др.

Проверить правильность данных в будущем реестре можно такими способами.

Написать заявление на региональном портале госуслуг РПГУ.

Ввести кадастровый номер объекта на следующих ресурсах:

- сайт Центра кадастровой оценки,

- сайт Фонда данных кадастровой оценки Росреестра,

- сайт Министерства имущественных отношений области.

«Если человек не согласен с величиной кадастровой стоимости - можно подать замечание в ГБУ «Центр кадастровой оценки», - разъяснил и.о. главы Минмособлимущества Андрей Аверкиев. - На это законом отводится 50 дней. По результатам рассмотрения замечания кадастровая стоимость может быть пересчитана как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Возможность подать свои замечания останется и после утверждения отчета о кадастровой оценке, так что те, кто не успеет в 50-дневный срок, смогут направить свои замечания и после его утверждения. Замечу, что при подаче замечания после утверждения результатов, кадастровая стоимость может быть пересчитана только в сторону снижения, при этом налог пересчитают за весь период действия ошибочной кадастровой стоимости».

Итак, после проверки, если вы не согласны, следует направить свои претензии в Центр кадастровой оценки МО:



через МФЦ,

лично,

почтой по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1,

электронной почтой на адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

онлайн-обращением через РПГУ.

Выражая несогласие, не забудьте указать:

ФИО, данные для обратной связи, кадастровый номер объекта, суть замечания. Дополнительно по желанию прикладываются копии документов, служащих доказательствами вашей точки зрения.

По истечении срока сбора претензий от населения специалисты ЦКО должны будут внести правки и сформировать итоговый отчет о кадастровой оценке, а также утвердить результаты в срок до конца года.