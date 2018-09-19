Проверьте правильность оценки вашего имущества
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- Опубликовано: 19.09.2018 00:05
- Автор: Кирилл Свояков
Жители Подмосковья, владеющие недвижимостью, могут помочь подкорректировать стоимость своего имущества в создаваемом едином реестре. Проверить правильность оценки нужно до конца осени, т.к. все изменения должны вступить в действие с началом 2019 года.
"С января 2018 года в Подмосковье проходит государственная кадастровая оценка, в рамках которой специализированное государственное бюджетное учреждение "Центр кадастровой оценки" определило новую кадастровую стоимость более 12 млн земельных участков и объектов капитального строительства, - напомнил исполняющий обязанности заместителя председателя Правительства Московской области Александр Чупраков. - Результаты этой оценки будут утверждены не позднее 30 ноября 2018 и будут применяться для начисления налогов с 1 января 2019 года. Юридические лица начнут уплачивать налог от новой кадастровой стоимости в 2019 году, физические лица - осенью 2020 года по квитанциям налоговой инспекции".
Уже сформирован промежуточный отчет по результатам составления реестра. Документ призван донести до каждого собственника сведения о его имуществе с тем, чтобы человек мог проверить их правильность, в том числе не только стоимость, но и характеристики жилища: площадь, год постройки и др.
Проверить правильность данных в будущем реестре можно такими способами.
- Написать заявление на региональном портале госуслуг РПГУ.
- Ввести кадастровый номер объекта на следующих ресурсах:
- сайт Центра кадастровой оценки,
- сайт Фонда данных кадастровой оценки Росреестра,
- сайт Министерства имущественных отношений области.
«Если человек не согласен с величиной кадастровой стоимости - можно подать замечание в ГБУ «Центр кадастровой оценки», - разъяснил и.о. главы Минмособлимущества Андрей Аверкиев. - На это законом отводится 50 дней. По результатам рассмотрения замечания кадастровая стоимость может быть пересчитана как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Возможность подать свои замечания останется и после утверждения отчета о кадастровой оценке, так что те, кто не успеет в 50-дневный срок, смогут направить свои замечания и после его утверждения. Замечу, что при подаче замечания после утверждения результатов, кадастровая стоимость может быть пересчитана только в сторону снижения, при этом налог пересчитают за весь период действия ошибочной кадастровой стоимости».
Итак, после проверки, если вы не согласны, следует направить свои претензии в Центр кадастровой оценки МО:
- через МФЦ,
- лично,
- почтой по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д.1,
- электронной почтой на адрес: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
- онлайн-обращением через РПГУ.
Выражая несогласие, не забудьте указать:
- ФИО,
- данные для обратной связи,
- кадастровый номер объекта,
- суть замечания.
- Дополнительно по желанию прикладываются копии документов, служащих доказательствами вашей точки зрения.
По истечении срока сбора претензий от населения специалисты ЦКО должны будут внести правки и сформировать итоговый отчет о кадастровой оценке, а также утвердить результаты в срок до конца года.