Первая крупная газозаправка откроется в Подмосковье

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Опубликовано: 16.09.2018 07:36
Автор: Кирилл Свояков

Самый крупный газозаправочный комплекс на территории Московской области откроется 18 сентября.

Это первый за последние 30 лет крупный заправочный объект, построенный в Подмосковье по самым современным технологиям с применением высококачественных материалов и оборудования. Его мощность – до 2 700 кубометров метана в час. Эта мощность позволяет заправлять до 600 автотранспортных средств в сутки. Газозаправочный комплекс разместился в Балашихе, на двадцатом километре автодороги М7 «Волга», слева из Москвы (автозаправочный комплекс №027). Проект реализуется в рамках поручения президента РФ о развитии рынка газомоторного топлива в России.

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