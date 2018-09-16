Первая крупная газозаправка откроется в Подмосковье

Подробности Опубликовано: 16.09.2018 07:36 Автор: Кирилл Свояков

Самый крупный газозаправочный комплекс на территории Московской области откроется 18 сентября.

Это первый за последние 30 лет крупный заправочный объект, построенный в Подмосковье по самым современным технологиям с применением высококачественных материалов и оборудования. Его мощность – до 2 700 кубометров метана в час. Эта мощность позволяет заправлять до 600 автотранспортных средств в сутки. Газозаправочный комплекс разместился в Балашихе, на двадцатом километре автодороги М7 «Волга», слева из Москвы (автозаправочный комплекс №027). Проект реализуется в рамках поручения президента РФ о развитии рынка газомоторного топлива в России.