«Стройком» достроит проблемные объекты в Дубне

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Опубликовано: 05.08.2018 00:23
Автор: Наталия Теряева

Компания «Стройком» скоро начнет строить два дома на Большой Волге. Причем строительство одного из них увязано с достройкой проблемных объектов другой строительной компании.

«Стройком» завершает согласование архитектурно-строительного облика двух новых домов в микрорайоне Большая Волга. Первый из них встанет на место снесенной аварийной пятиэтажки на улице Правды, 19. Это будет семиэтажка из двух подъездов.

Второй дом (9 этажей, 3 подъезда) компания планирует построить напротив школы №2. Его строительство увязано с завершением недостроенных домов, которые на условиях долевого строительства начинала строить компания «Ривер-клаб».

Компания «Стройком» также завершит расселение оставшихся старых домов на улице Вокзальной и построит в этом квартале детский сад – его тут очень не хватает.

Об этом рассказал на брифинге 31 июля замглавы Дубны Н.А.Смирнов. По его словам, пострадали от компании «Ривер-клаб» 30 дольщиков. Однако возместить свои потери смогут только те из дольщиков, кто зарегистрировался в реестере обманутых дольщиков Московской области. Этот реестр находится на региональном портале госуслуг Московской области.

Для другого проблемного объекта Дубны – комплекса «Европейский квартал» – желающего достроить брошенные здания найти пока не удалось. Инвестор «Европейского квартала» находится в состоянии банкротства и является крупнейшим в Дубне должником по платежам за аренду земельных участков.

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