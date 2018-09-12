Налоговый инспектор поясняет: грядет рассылка налоговых уведомлений - поддерживайте ЛК в активном состоянии

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Опубликовано: 12.09.2018 00:44
Автор: ИФНС №12

Специалисты налоговой службы помогают гражданам разбираться в ситуациях, связанных с исполнением налоговых обязательств.

Вопрос: "В прошлом году не получил налоговое уведомление, обратился в инспекцию, там мне уведомление распечатали и сказали, что оно есть в электронном виде в личном кабинете, а как в этот кабинет заходить я уж и забыл. В этом году ситуация повторится?".

В пояснении к ситуации представитель налоговой службы, заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №12 по Московской области Т.А. Нефедова, акцентирует внимание на важной детали: подключившись к Личному кабинету, налогоплательщик автоматически начинает получать налоговые уведомления и иные документы от налоговых органов только (!) в электронном виде.

Иначе говоря, граждане, которые по какой-то причине не могут зайти в свой Личный кабинет, не получают налоговые уведомления на бумажном носителе, но и не видят его в Личном кабинете. А значит, лишены возможности исполнить свои налоговые обязательства. Дабы не допустить этого, необходимо поддерживать собственный Личный кабинет, если уж вы открыли к нему доступ, в активном состоянии.

Первичный, или временный, пароль, выдаваемый налогоплательщикам при регистрации в сервисе "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", действует в течение одного календарного месяца. Если первичный пароль не сменить в этот срок, он блокируется.

Первичный пароль можно сменить сразу после его получения, даже не выходя из инспекции, на гостевом компьютере в операционном зале. В этом вам всегда поможет администратор зала. Личный кабинет также предусматривает возможность восстановления пароля. Для этого необходимо в разделе "Профиль" указать свой номер телефона, подтвержденный адрес электронной почты, задать контрольное слово и сохранить эти сведения. При утрате пароля пользователь выбирает опцию "Забыли пароль?" и вводит свои ИНН, адрес электронной почты и контрольное слово. Если данные верны, на адрес электронной почты, указанный в разделе "Профиль", поступит сообщение со ссылкой на страницу восстановления пароля.

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