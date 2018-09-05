Налоговый инспектор поясняет: "Могу ли я уплатить налоги за жену?"

Подробности Опубликовано: 05.09.2018 00:39 Автор: ИФНС №12

Специалисты налоговой службы помогают гражданам разбираться в ситуациях, связанных с исполнением налоговых обязательств.

Вопрос: "Могу ли я уплатить задолженность по налогу за жену?"

О нюансах в вопросе уплаты налогов за третьих лиц рассказывает заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №12 по Московской области.

Как пояснила Т.А. Нефедова, дабы избежать неприятной процедуры принудительного взыскания задолженности, лучше своевременно уплатить налоги. С 2016 года разрешено производить уплату налогов за налогоплательщика иным лицом. При этом в платежном документе в поле "ИНН" плательщика должно быть указано значение ИНН, чья обязанность исполняется.

Если вы воспользовались сервисом налоговой службы "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", то платеж сформируется автоматически, однако осуществлять оплату необходимо из Личного кабинета лица, которому начислен налог, используя вашу банковскую карту.

При этом необходимо иметь в виду, что, заплатив за третье лицо, вы не сможете потребовать возврата уплаченного налога.

Сведения о произведенной оплате имущественных налогов отражаются в сервисе в течение 10 рабочих дней с момента оплаты. Актуализация данных в сервисе осуществляется ежедневно, однако требуется несколько рабочих дней для передачи сведений от кредитной организации в органы Федерального казначейства, затем в налоговый орган.