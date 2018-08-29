Налоговый инспектор поясняет: Порядок налогообложения машино-мест

Подробности Опубликовано: 29.08.2018 00:27 Автор: ИФНС №12

Специалисты налоговой службы помогают гражданам разбираться в ситуациях, связанных с исполнением налоговых обязательств.

Вопрос: как начисляется налог за машино-место? Действуют ли в отношении такого объекта налоговые льготы?

Автовладельцев консультирует заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №12 по Московской области.

Как пояснила Т.А. Нефедова, исчисление имущественных налогов физическим лицам производится на основании сведений, представленных Росреестром.

Федеральный закон от 03.07.2016 N 315-ФЗ "О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" определил понятие "машино-места", с 1 января 2017 года оно применяется и для целей налогообложения. Машино-место - это предназначенная исключительно для размещения транспортного средства часть здания или сооружения, границы которой описаны в установленном порядке. Налоговая ставка по такому объекту не может превышать 0,3 процента.

Однако, гражданам, имеющим в собственности машино-места, следует знать, что в связи с тем, что четкого определения машино-места в федеральном законодательстве не было, права на такие объекты могли оформляться как на часть или на долю в нежилом помещении без указания его конкретного назначения. Такие объекты облагаются налогом как нежилые помещения, налоговая ставка по ним составляет до 0,5%, налоговые льготы не применяются.

Таким образом, как подытожила Т.А. Нефедова, если в документе о государственной регистрации права собственности указано наименование объекта – машино-место, то такой собственник может обратиться в налоговую инспекцию с заявлением о предоставлении льготы и перерасчете налога. Если же в органах Росреестра объект не зарегистрирован как машино-место, однако фактически он отвечает требованиям, предъявляемым законодательством к машино-местам, то для изменения наименования объекта собственник может обратиться с заявлением в органы Росреестра. После этого информация поступит в налоговые органы для расчета налога на имущество физических лиц.