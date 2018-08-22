Налоговый инспектор поясняет: Проверим свои объекты налогообложения через Личный кабинет

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Опубликовано: 22.08.2018 00:21
Автор: ИФНС №12

Специалисты налоговой службы помогают гражданам разбираться в ситуациях, связанных с исполнением налоговых обязательств.

Вопрос: где посмотреть, сколько и за какие объекты я плачу имущественные налоги?

Граждан консультирует заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №12 по Московской области.

Как пояснила Т.А. Нефедова, самый простой способ узнать, по каким объектам начисляются имущественные налоги – обратиться к сервису ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц".

В преддверии массовой рассылки налоговых уведомлений на уплату имущественных налогов гражданам во избежание некорректного их начисления стоит проверить актуальность данных о своих земельных участках, транспортных средствах, квартирах, дачах и другой недвижимости.

С Личным кабинетом налогоплательщика сделать это можно удобно, быстро и не выходя из дома. В сервисе необходимо перейти в закладку "Уточнить информацию об объектах налогообложения".

При обнаружении любой ошибки обратитесь в инспекцию. Возможность такого обращения предусмотрена и в сервисе: нужно перейти по ссылке "Заявление на уточнение информации об объектах налогообложения".

Если возникла необходимость уточнить персональные данные налогоплательщика, следует использовать путь "Профиль" - "Персональные данные" - "Отправить в ИФНС заявление на уточнение персональных данных".

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