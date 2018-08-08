Налоговый инспектор поясняет: О новой льготе по земельному налогу на 6 соток участка

Подробности Опубликовано: 08.08.2018 00:05 Автор: ИФНС №12

Специалисты налоговой службы помогают гражданам разбираться в ситуациях, связанных с исполнением налоговых обязательств. Вопрос: Кому положен налоговый вычет по земельному налогу на 6 соток, и нужно ли обращаться в налоговую за этой льготой?

За ответом обратились к заместителю начальника Межрайонной ИФНС России №12.

Т.А. Нефедова рассказала, что с 2017 года федеральным законодательством установлена новая льгота в виде налогового вычета по 6 соткам земельного участка. Если площадь участка составляет не более 6 соток – земельный налог взиматься не будет, а если участок больше 6 соток – налог будет рассчитан за оставшуюся площадь. Право на льготу имеют лица, указанные в п. 5 ст. 391 Налогового кодекса Российской Федерации (Герои Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой Отечественной войны и боевых действий и т.д.), в том числе и пенсионеры. Уже в 2018 году налогоплательщики смогут воспользоваться новой льготой при расчете земельного налога за 2017 год.

Т.А. Нефедова пояснила, что для налогоплательщиков, которым льготы по имущественным налогам уже предоставляются на основании имеющихся у налоговиков документов, обращаться за вычетом не нужно. К примеру, при расчете налоговых обязательств пенсионерам, которые уже пользуются льготой по налогу на имущество физических лиц, вычет будет рассчитан и по земельному налогу. Заявить о своем праве на льготное налогообложение нужно будет только тем, кто получил это право в 2017 году или раньше, но не известил об этом налоговые органы.

Заявление можно подать непосредственно в налоговую инспекцию или через МФЦ. Проще всего это сделать через Личный кабинет налогоплательщика.

Собственник нескольких земельных участков может выбрать из них тот, по которому будет предоставляться льгота, для чего нужно подать соответствующее уведомление в налоговую инспекцию. Если такое уведомление не поступит, то вычет будет автоматически применен в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.