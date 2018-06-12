"Умные" опоры уличного освещения могут заряжать электромобили

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Опубликовано: 12.06.2018 00:05
Автор: Александр Погребной

«Ростелеком» разработал «умную» мачту городского освещения, в которую вмонтирована станция зарядки электромобилей (СЗЭ).

Компания представила разработку на IV форуме «Энергоэффективное Подмосковье» в Доме Правительства Московской области. По планам регионального правительства, до конца 2018 года в спальных районах крупных городов региона будут установлены первые двести инновационных опор освещения. Решение «Ростелекома» уникально тем, что кроме СЗЭ в него установлен модуль интеллектуального управления освещением. При этом разработчики не вышли за рамки технического задания ни по стоимости, ни по сложности производства.

Александр Варев, заместитель директора макрорегионального филиала «Центр» ПАО «Ростелеком»:

«С Правительством Московской области нас связывают давние партнёрские отношения: мы создали ЕИАС ЖКХ, модернизируем котельные в Можайском районе, реализуем другие проекты. Поэтому мы решили принять участие и в этом проекте. Интеллектуальная опора от «Ростелекома» потребляет почти вдвое меньше электроэнергии, чем обычная, и может использоваться для зарядки электромобилей. Управляется она дистанционно, а данные по потреблённой электроэнергии автоматически передаёт в ЕИАС ЖКХ».

Внедрение современных опор уличного освещения в Московской области станет очередным шагом в реализации концепции «умного» города. Они будут устанавливаться во дворах многоквартирных домов как в рамках программы благоустройства дворовой территории, так и по заявкам жителей. Первые опоры будут установлены в Одинцове, Мытищах, Королёве, Балашихе, Домодедове и других крупных городах Подмосковья. В каждом дворе, задействованном в программе, будет установлено по одной интеллектуальной мачте освещения с СЗЭ.

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