ТПП Дубны отчиталась перед своими членами

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Опубликовано: 09.06.2018 05:50
Автор: Кирилл Свояков

Итоги деятельности Торгово-промышленной палаты Дубны за последние два года ее члены подвели 7 июня на отчетно-выборной конференции этого союза предпринимателей.

Члены ТПП выслушали доклад о деятельности палаты за 2015 –2017 годы и отчет ревизионной комиссии. Утвердили приоритетные направления деятельности палаты на 2018 – 2020 годы, избрали органы управления палаты и контрольно-ревизионный орган.

В работе конференции принял участие вице-президент ТПП Московской области, президент Дмитровской муниципальной ТПП Валерий Логачев.

Перед своим отчетом президент ТПП Дубны Владимир Бобров вручил членские билеты вновь принятым членам палаты. Грамотой ТПП Дубны за многолетнее плодотворное сотрудничество с палатой наградили Надежду Попову, заместителя директора ГКУ Московской области «Дубненский центр занятости населения». Торгово-промышленная палата активно сотрудничает с Дубненским центром занятости населения в реализации государственной программы самозанятости населения.

Заслушав доклад президента ТПП г.Дубны Владимира Боброва и отчет председателя ревизионной комиссии палаты Алексея Чередилова, делегаты конференции положительно оценили деятельность ТПП в отчетном периоде. По итогам обсуждения единогласно было принято решение признать деятельность ТПП Дубны за период 2015 – 2017 годов удовлетворительной.

Конференция утвердила программу деятельности Союза «Торгово-промышленная палата города Дубны на 2018 – 2020 годы и положение о ревизионной комиссии ТПП.

Делегаты также единогласно избрали президентом ТПП Дубны Владимира Боброва и коллегиальный орган управления палаты – Совет ТПП Дубны. В состав совета численностью 17 человек вместе с избранным президентом палаты вошли руководители организаций и предприниматели-члены ТПП. Конференция также избрала ревизионную комиссию ТПП Дубны в количестве 3 человек.

Сразу после конференции состоялись первые заседания Совета ТПП Дубны и ревизионной комиссии в новом составе. Председателем Совета ТПП Дубны был избран Виктор Викторов, а председателем ревизионной комиссии – Алексей Чередилов.

    

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