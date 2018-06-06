В Дубне открылась летняя торговля

Подробности Опубликовано: 06.06.2018 14:18 Автор: Наталия Теряева

Семь летних кафе, девять киосков разливного кваса, сувениры, мороженое и выпечка на свежем воздухе. Все это предприниматели города предложат в летнем сезоне нынешнего года жителям и гостям Дубны.

Как рассказали 6 июня на брифинге замглавы Дубны Н.А. Смирнов и начальник отдела торговли и защиты прав потребителей Ю.В.Воропаева, нынешний летний сезон в смысле торговли на свежем воздухе будет не хуже прежнего.

В 2018 году выдано шесть разрешений на работу аттракционов в городе. Это комплексы аттракционов в Парке семейного отдыха (владелец аттракционов – ООО «Карусель»), в Парке ветеранов (ООО «История улыбок»), батут в Парке семейного отдыха (ИП Жуков), батуты у ДК «Мир» (ОИЯИ), ДК «Октябрь» (муниципалитет), в сквере Журавлева (ИП Ковалева).

Аттракционы на территории города размещаются на основании Постановления Правительства Московской области от 08.04.2015 N 229/13 "Об утверждении Порядка и условий размещения на территории Московской области объектов, которые могут быть размещены на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов".

В соответствие с требованиями Закона Московской области «О благоустройстве в Московской области» приведено размещение нестационарных летних кафе в Дубне. В 2018 году разработан Порядок организации сезонных предприятий (объектов) общественного питания в весенне-летний период на территории города Дубны.

В соответствии с новым Порядком текущим летом на территории Дубны разрешено разместиться летним кафе на семи площадках (в 2017 году – на шести площадках). Это – кафе «Иль Патио» в Парке семейного отдыха, кафе «Кондитерское» на ул. Инженерной, кафе «Лето» на ул. Строителей, кафе «Прощай оружие» (пр-т Боголюбова, д.26), летняя площадка у кафе «Счастье» на ул. Попова, летняя площадка у кафе «Бонбон» на ул. Оржоникидзе, летняя площадка у кафе «Облака» на ул. Флерова.

В 2017 году на открытых аукционах было разыграно право размещения нестационарных торговых объектов в весенне-летний период сроком на 4 года – по 2020 год. Поэтому в нынешнем году, как и в предыдущем, летом мы увидим в Дубне:

девять объектов по продаже разливного кваса и лимонада, воды, прочих безалкогольных прохладительных напитков с периодом размещения с 1 апреля по 1 ноября;

пять объектов по продаже овощей, фруктов и бахчевых с периодом размещения с 1 июля по 1 ноября;

один объект по продаже прохладительных безалкогольных напитков, пирожков, кондитерских изделий, выпечки на набережной Менделеева (в районе центрального входа на городской пляж);

два объекта на Комсомольской набережной по продаже сувенирной продукции, мороженого, поп-корна и сладкой ваты (в районе причала);

С начала лета на территории города уже работают точки по продаже кваса и лимонада, производимых на Сергиево-Посадском заводе:

на пересечении ул. Центральной и ул. Володарского (напротив магазина «Привет»);

у магазина «Перекресток», пр-т Боголюбова, 13;

на прилегающей территории к рынку Большая Волга (ул. Энтузиастов, 4).

Бахчевые культуры начнут продавать с 1 июля в пяти торговых точках:

на улице Ленинградской, 13а, возле магазина «Вояж»;

на улице Понтекорво,14, слева от магазина «Перекресток»;

напротив д. 24а на ул. Центральной, рядом с магазином «Привет»;

у д. 4 на ул. Энтузиастов, справа от Большеволжского рынка;

у д. 19, корп.2 на ул. Энтузиастов, слева от детской поликлиники на Большой Волге.

С начала текущей недели появились торговые объекты и в районе причала с сувенирной продукцией и мороженым.