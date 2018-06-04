Дубну назвали самодостаточной

Подробности Опубликовано: 04.06.2018 00:39 Автор: Кирилл Свояков

Портал "Индикаторы рынков недвижимости" назвал Дубну в числе четырех городов Подмосковья, которые являются "самодостаточными", то есть в них удобно не только жить, но и работать.

В этих городах развита промышленность и имеются также пансионаты, дома отдыха, спортивные комплексы. У населения нет надобности массово ездить в Москву на заработки, поскольку достойный уровень жизни жители могут обеспечить себе, работая на должностях разных уровней в своем домашнем городе.

"Чаще всего это города двух типов – либо исторические с развитой инфраструктурой и туристической отраслью, либо промышленные города или наукограды, где рабочие места сконцентрированы вокруг производства или научных исследований", - утверждает автор статьи о самодостаточных городах.

Он также отмечает, что в случае дальнего Подмосковья обычно действует правило: жилье там покупают местные жители, дабы улучшить свои жилищные условия либо приезжие из других регионов. Дубна же - город-исключение. Помимо этих двух категорий людей, жилье активно скупают москвичи. Эксперт сайта считает, что москвичи это делают для того, чтобы работать в ОИЯИ.

Среди других городов, где хорошо работать неподалеку от места прописки, портал называет Коломну, Сергиев Посад и Дмитров. В этих городах есть крупные промышленные предприятия и памятники старины.