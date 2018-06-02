Практические советы о собственности для садоводов и дачников

Подробности Опубликовано: 02.06.2018 00:40 Автор: Ольга Владимирова

В Красногорске прошла встреча чиновников правительства Подмосковья с представителями садовых и дачных товариществ, в которой приняли участие порядка 100 человек. Обсудили горячие проблемы дачников.

Представители областного Минимущества, Госадмтехнадзора, администрации городского округа, Союза садоводов России, налоговой службы, Центра кадастровой оценки, МОБТИ, пожарной службы поговорили с представителями товариществ о наболевших вопросах.

На территории г.о. Красногорск находится более 80 садоводческих и дачных объединений, поэтому вопросы регистрации недвижимости, постановки ее на кадастровый учет, содействия в уточнении сведений для проведения государственной кадастровой оценки недвижимости, обеспечения СНТ необходимой инфраструктурой и ее содержания, пожарной безопасности волнуют всех председателей.

Что делать, если получил уведомление, что собственность не зарегистрирована?

На территории Красногорска на начало проекта по вовлечению в налоговый оборот незарегистрированных объектов недвижимости, насчитывалось 3473 объекта недвижимости, которые были включены в реестр незарегистрированных объектов, опубликованный на сайте Минмособлимущества. Рабочая группа, созданная в округе, совершает обходы по объектам, которые попали в реестр неузаконенной недвижимости, рассылает собственникам информационные письма и уведомления, в которых рассказывает, как действовать для постановки собственности на учет и ее регистрации. Таким образом, за 2018 год уже поставлено на учет 384 красногорских объектов «без прав».

Регистрации подлежат все объекты капитального строительства, то есть те, которые имеют фундамент, прочно связаны с землей и не могут быть перенесены в другое место без разрушения.

Дачникам рассказали, что нужно делать при получении уведомления, в котором указано, что объект недвижимости попал в реестр неузаконенной недвижимости. Если по факту объект является некапитальным строением или отсутствует вообще (снесен), то собственнику нужно сфотографировать свой объект или место, где он располагался, и вместе с уведомлением выслать его на имейл Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. . В случае если объект, указанный в уведомлении, уже зарегистрирован, к письму с уведомлением нужно приложить копию правоустанавливающих документов.

Регистрация недвижимости и налоговый вычет

Министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев, поясняет важность и необходимость регистрации недвижимости так: «Регистрировать недвижимость важно, потому что государство не может защитить нелегальную собственность от мошеннических действий, а собственник не может совершать с ней сделки – покупать или продавать, страховать, дарить и т.д. Кроме того, налоги от имущества поступают в муниципальные бюджеты, которые позволяют заниматься, в том числе, благоустройством СНТ и их территорий».

При постановке на учет объектов капитального строительства льготные категории граждан – инвалиды, герои войн, ветераны боевых действий, чернобыльцы, а также люди, достигшие пенсионного возраста – имеют право на «налоговый вычет», то есть освобождаются от налога на определенную площадь недвижимости. Так, они имеют право на освобождение от налога на 10 кв.м комнаты; 20 кв.м квартиры, 50 кв.м жилого дома или дачи и до 50 кв.м на одну хозяйственную постройку.

Представитель Союза садоводов России подчеркнула, что регистрировать объекты, совпадающие по площади с «налоговым вычетом», в любом случае необходимо, просто собственнику не нужно будет платить налог на данное имущество.

Также с 2017 года людям, достигшим пенсионного возраста, предоставляется «налоговый вычет» на 600 квадратных метров («шесть соток») земельного участка.

Вычет на «шесть соток» может быть предоставлен по заявлению собственника в ФНС (личного, почтой, имейлом или через личный кабинет на портале госуслуг) или будет начислен автоматически на объект с максимальным налогом.

Кадастровая оценка и данные СНТ

Кадастровая оценка 2018 года включает порядка 4 млн земельных участков, из которых 1,85 млн занимают земли под сады, огороды и дачи, а 1,62 млн – земли под индивидуальное жилищное строительство с малоэтажной застройкой.

Центр кадастровой оценки, который оценивает все объекты Подмосковья, выявил на территории СНТ и ДНТ земельные участки без границ, местоположение которых не определено. Чтобы оценить их в рамках СНТ, которому они принадлежат, и не допустить повышения кадастровой стоимости, в каждое СНТ и ДНТ передан перечень данных для уточнения информации об объектах и их «привязки» к территориям товариществ.

Промежуточный отчет о кадастровой оценке находится в завершающей стадии и в июне будет выложен на сайты Центра (ckomo.ru), фонда данных Росреестра (rosreestr.ru) и Минмособлимущества (mio.mosreg.ru).

Представитель Центра кадастровой оценки сделал акцент на том, что у людей будет возможность проверить кадастровую стоимость своей недвижимости в течение 50 дней и, в случае несогласия, в июле-августе направить в Центр кадастровой оценки замечания в виде декларации об уточнении характеристик своей недвижимости.

Говоря об оспаривании кадастровой стоимости, было отмечено, что с января 2019 года, после утверждения новой кадоценки, оспорить ее можно будет путем прямого обращения в областной Центр кадастровой оценки.

На данный момент оспорить кадастровую оценку можно по обращению в Минмособлимущество, а в случае несогласия с решением министерства - направить обращение в Комиссию при Росреестре или в суд.

Напомним, что возможно коллективное оспаривание кадастровой оценки – члены СНТ могут подать коллективное обращение по оспариванию.

Пожарная безопасность – в руках СНТ

В Подмосковье объявлен сезон повышенной пожароопасности, а с 25 мая по 25 июля введен режим повышенной готовности, когда особое внимание будет обращено на разжигание костров, сжигание мусора и порубочных материалов, в том числе на территориях СНТ. В это время нарушения будут караться двойным штрафом.

Специалисты пожарной безопасности отдельно отметили необходимость активного взаимодействия садовых и дачных сообществ с пожарными гарнизонами.

Не реже 2 раз в год пожарные команды должны совершать проверки водоснабжения в СНТ. В интересах товариществ - познакомиться с пожарными, которые отвечают за их территорию. Для этого необходимо подать заявку от СНТ, чтобы приехал пожарный отряд, который курирует их территорию, для ознакомления с ней. Пожарный отряд должен ознакомиться с местностью, увидеть расположение водного объекта, определить, где на территории СНТ можно развернуть пожарную машину, а также, выявить дополнительный источник воды вблизи СНТ. Это позволит предупредить неожиданные ситуации и увеличит шансы быстро справиться с пожаром.

На встрече также выступала директор Красногорского филиала МОБТИ, которая рассказала об услугах предприятия и специальных предложениях, предоставляемых дачникам Подмосковья, и подчеркнула, что жители могут получить бесплатные консультации в офисах предприятия - на территории Московской области их 69.