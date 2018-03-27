Изменились сроки приема заявок от молодых семей

Подробности Опубликовано: 27.03.2018 14:31 Автор: ОД

В связи с внесением изменений в государственную программу Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы, изменились сроки предоставления документов молодыми семьями – участницами подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей", изъявившими желание получить социальную выплату в планируемом 2019 году.

Отдел по учету и распределению жилой площади администрации города Дубны осуществляет прием заявлений и документов до 15 мая 2018 года.

Отдел по учету и распределению жилой площади администрации города Дубны также осуществляет прием заявлений и документов на признание молодых семей нуждающимися в жилых помещениях; на признание молодых семей имеющими достаточные доходы; на признание молодых семей участницами подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей".

Нормативные документы и бланки заявлений можно посмотреть и скачать здесь.