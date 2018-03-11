Проверить налоговую задолженность можно на портале госуслуг

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Опубликовано: 11.03.2018 05:00
Автор: ОД

Несвоевременная оплата налоговых платежей может повлечь арест имущества, счетов в банке, наложение запрета на выезд за границу. Самый простой способ предотвратить неприятности – следить за отсутствием задолженности перед государством.

Для этого можно воспользоваться Единым порталом государственных и муниципальных услуг, где имеется возможность не только проверить, но и оплатить налоговую задолженность. Услуга для зарегистрированных пользователей доступна в разделе "Налоговая задолженность".

Проверка актуальности данных о начисленных и уплаченных налогах доступна и в сервисе ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц", войти в который можно с помощью учетной записи портала госуслуг.

В личном кабинете налогоплательщика для физических лиц можно увидеть не только налоговые начисления, но и заполнить и подать налоговую декларацию через интернет, проверить информацию о своих объектах налогообложения и отследить, одобрен ли налоговый вычет.

Следует отметить, что, если код подтверждения для портала госуслуг получен по почте, войти в личный кабинет с его помощью на сайте ФНС России нельзя, поскольку личность пользователя, получающего доступ к конфиденциальной информации, должна быть подтверждена им лично

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