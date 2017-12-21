Финансовые новости к Новому году

Подробности Опубликовано: 21.12.2017 11:29 Автор: Роман Синицын

Розничные кредиты подешевеют в следующем году розничные кредиты подешевеют в следующем году в среднем на 1–1,5 процентного пункта — до 13–17% в зависимости от срока займа.

Снижению ставок будет способствовать смягчение монетарной политики и улучшение качества заемщиков. Кредиты, выданные на срок до 12 месяцев, в конце октября 2017 года можно было взять в среднем под 19%. На более длительный период банки выдавали займы в среднем под 14,34%. С начала года краткосрочные и долгосрочные кредиты подешевели на 3,9 и 2,5 п.п. соответственно.На ставку по розничным кредитам будет влиять и то, что банки улучшили качество оценки заемщиков и уменьшили свои кредитные риски.

Самые выгодные сбережения

В 2017 году максимальный процент доходности принесли самые "осторожные" инвестиции. Классический способ получения дохода - вклады в банках - смог принести прибыль своим обладателям только в рублевой части "спектра". По данным за ноябрь 2017 года, средняя максимальная ставка Топ-10 российских банков составляла 7,25 процента, что почти вдвое выше целевого уровня инфляции на 2017 год.

Уровень доверия жителей страны к банкам растет

Уровень доверия жителей страны к банкам растет одновременно с увеличением объема кредитования. По итогам первого полугодия 2017-го 29 процентов россиян назвали экономическую ситуацию благоприятной для совершения больших покупок, и это на шесть процентов больше аналогичного показателя начала года. В 2015-м же количество положительно оценивающих момент россиян не превышало 21 процента. Одновременно с этой тенденцией растет и уровень доверия к банкам: за год количество людей, рассматривающих возможность вклада денег на сберегательный счет, выросло с 33 до 54 процентов.

Платить наличными или картой

В канун новогодних праздников многие решают для себя важный вопрос: брать с собой в поездку деньги наличными или на банковской карточке. Финансисты дружно советуют отдавать предпочтение банковским картам, называя такой способ оплаты товаров и услуг самым безопасным. На "пластике" можно хранить деньги, не боясь их потерять, расплачиваться за товары и услуги, а также экономить на комиссиях за обмен валюты. Причем сейчас уже не так важно, американская ли у вас Visa или международная MasterCard. Важно, счет в какой валюте привязан к карте.

Россия входит в топ-20 стран по количеству мобильных платежей

За последний год мировой объем мобильных платежей вырос на 54%. По данным исследования Data Insight, 65% пользователей российского Интернета заходят в сеть через мобильные устройства, 10% начали это делать только в последний год. При этом 27% респондентов отмечают, что при покупках пользовались бы гаджетами чаще, если бы сайты магазинов были лучше под них адаптированы.

Новогодние подарки по кредитной карте, а не в рассрочку

Новый год является довольно дорогостоящим праздником: нужно скупиться на новогодний стол, купить елку и обновить игрушки, приобрести подарки, наряд и так далее. Если не готовиться к этому мероприятию финансово заранее, то может просто не хватить денег. В связи с этим некоторые оформляют предновогодние кредиты. Оформленные в преддверии новогодних праздников, не предусматривают оплату за их обслуживание. В большинстве случаев кредитные карты перед Новым годом оформляются с уменьшенной процентной ставкой. Но здесь стоит обратить внимание на размер страховки – она может быть выше.

По материалам изданий «Российская газета», «Известия», banki.ru, oane.ws