Уникальный автоклав от Наноцентра «Дубна»

Подробности Опубликовано: 21.12.2017 11:24 Автор: ОД

В Архангельске на площадке Центра коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) был запущен автоклав высокого давления для проведения химических реакций в среде спиртов и других веществ в сверхкритическом флюидном состоянии.

Уникальный лабораторный автоклав разработали руководитель компании «Супергидрофобные покрытия» Наноцентра «Дубна» Сергей Сошин совместно со специалистами компании ЗАО «ШАГ», работающей в области сверхкритических флюидных технологий. Разработчики поделились с нами фотографиями и видео запуска аппарата в Архангельске.

Автоклав высокого давления был произведён и смонтирован на производственной площадке в Нижнем Тагиле и затем протестирован и доработан на площадке ЗАО «ШАГ». Автоклав предназначен для проведения химических исследований в агрессивных средах при температурах до 500 градусов Цельсия и давлении до 500 атмосфер. Выполнен он из жаропрочного сплава Инколой А-286. Такой никель-железо-хромовый сплав с добавлением молибдена, титана, алюминия, ванадия и незначительного количества бора выдерживает очень высокую температуру и при этом остается коррозионно-устойчивым. Инколой А-286 используется в космической отрасли.

В ходе запуска автоклава высокого давления были достигнуты заявленные максимально допустимые значения давления и температуры.

Для чего нужен лабораторный автоклав высокого давления?

Генеральный директор «Супергидрофобные покрытия» Наноцентра «Дубна» Сергей Сошин: «Далеко не все химические реакции протекают при комнатной температуре и атмосферном давлении. Есть целый класс химических реакций, которые не идут в обычных условиях, но могут быть реализованы в среде так называемых сверхкритических флюидов при высоком давлении и температуре. Среди них есть крайне перспективные для промышленности процессы, связанные с задачами переработки древесины, минерального сырья, утилизации отходов и так далее. В САФУ ведутся научные работы по изучению некоторых таких процессов, и для работы в жёстких условиях понадобился данный автоклав. Мы смогли спроектировать и изготовить изделие, по своим эксплуатационным характеристикам не уступающее известным зарубежным аналогам, и при этом гораздо более доступное».