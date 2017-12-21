Как оплатить госпошлину со льготой при регистрации ИП

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Опубликовано: 21.12.2017 15:41
Автор: ОД

Жители Подмосковья, желающие зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, могут воспользоваться льготой при оплате госпошлины.

В соответствии с частью 4 статьи 333.35 Налогового кодекса Российской Федерации физические лица, которые подали заявление на регистрацию в электронном виде и уплатили госпошлину с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, региональных порталов государственных и муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и аутентификации, оплачивают госпошлину с учетом коэффициента 0,7.

На сайте ФНС России возможность льготной оплаты предоставляется посредством электронного сервиса «Подача заявки на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц».

Для этого необходимо:

- выбрать на сайте ФНС России сервис «Подача заявки на государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей и юридических лиц»;

- авторизоваться по учетной записи Единого портала государственных и муниципальных услуг Российской Федерации;

- заполнить электронное заявление и подписать усиленной квалифицированной электронной подписью;

- оплатить государственную пошлину в безналичной форме.

Если все условия соблюдены, то при уплате размер государственной пошлины за регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя автоматически индексируется на коэффициент 0,7 и составит 560 рублей.

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