Положено начало отмене роуминга в России

Процесс, которого все россияне так ждали, запущен: министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров сегодня объявил о том, что российские операторы мобильной связи начали отменять роуминг между регионами России.

"По сути роуминг уже потихонечку отменяется... Операторы уже это отменяют в своих тарифных планах", - цитирует министра агентство ТАСС . Глава ведомства связи также сослался на слова руководителя Федеральной антимонопольной службы Игоря Артемьева о том, что в первом квартале 2018 года завершатся технические мероприятия по переходу на единые тарифы внутри страны.

В августе против "Вымпелкома" ("Билайн"), МТС, "Мегафона" и "Т2 Мобайл" ("Теле2") были возбуждены дела за неоправданно высокие цены на услуги связи в национальном роуминге. По мнению ФАС, национальный роуминг уместен лишь в тех регионах, где сеть какого-либо оператора отсутствует, и такой оператор вынужден обращаться к другим игрокам рынка, оплачивая использование их сетей. В качестве примера можно взять ситуацию в Крыму в 2014 году, когда там действовали украинские операторы.

Игорь Артемьев ранее говорил, что в срок до конца 2017 года будут проведены основные мероприятия по отмене роуминга, но часть работ "ляжет" на первую половину 2018 года. Это крайний срок. По мнению чиновника, отмена национального роуминга не должна привести к повышению тарифов.