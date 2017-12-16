Продавцам животной продукции - о электронной ветеринарной сертификации

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Опубликовано: 16.12.2017 09:11
Автор: ОД

Федеральный закон "О ветеринарии" с изменениями, внесенными ФЗ № 243-ФЗ от 13 июля 2015 года, создал условия для изменения порядка ветеринарной сертификации с целью внедрения электронной ветеринарной сертификации.

А на ее основе – для прослеживаемости и повышения биологической и пищевой безопасности подконтрольных товаров

Если вы являетесь участником оборота продукции животного происхождения, то вам необходимо срочно начать подготовку к электронной сертификации! Ниже представлены ответы на самые часто встречающиеся вопросы, полную информацию вы можете получить на сайте http://vetrf.ru

Когда начинается?

Переход на обязательное оформление ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в электронном виде происходит с 1 января 2018 года.

Что сертифицируется?

Перечень продукции подлежащей ветеринарной сертификации с 2018 года расширен. Электронные ветеринарные сопроводительные документы (эВСД) надлежит оформлять при обороте (производстве, перемещении, переходе прав собственности) живых животных и продукции животного происхождения, включая: готовую молочную продукцию, готовые или консервированные мясные продукты, ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные, жиры и масла растительные и их фракции, готовые корма для животных и другие продукты переработки. Полный перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержден Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648.

Кто участвует?

— Сотрудники органов и учреждений, входящих в состав Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.

— Уполномоченные сотрудники хозяйствующих субъектов, участвующих в обороте продукции животного происхождения и животных: производители, переработчики, торговые сети, перевозчики, оптовые и розничные магазины.

— Аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации.

Как будет происходить оформление эВСД?

Оформление эВСД осуществляется с использованием системы Меркурий, входящей в состав Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии – ВетИС. Только при наличии эВСД в системе Меркурий документ считается действительным. Оператором ВетИС является Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Управление торговли и защиты прав потребителей администрации города Дубна

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