Госдума в первом чтении приняла закон о пособиях за рождение первого ребенка
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- Опубликовано: 13.12.2017 17:02
- Автор: foma.ru
Госдума России в среду 13 декабря единогласно приняла в первом чтении предложенный Президентом законопроект о мерах поддержки семей. В частности, новый закон устанавливает право на получение ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им 1,5 лет, передает ИА ТАСС.
Сделать это смогут те россияне, у которых ребенок родился или был ими усыновлен после 1 января 2018 года.
При этом размер пособия будет рассчитываться с учетом дохода семьи – он не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона.
Также законопроектом предусматривается возможность ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением второго ребенка до достижения им 1,5 лет – они будут осуществляться за счет средств материнского капитала.
Выплата пособий начнется с 1 января 2018 года. Их средний ежемесячный размер в 2018 году составит 10,5 тысяч рублей, в 2019 году – 10,8 тысяч рублей, в 2020 году – 11,1 тысяч рублей.
Для оформления выплат родителям детей необходимо будет обратиться в органы соцзащиты населения или написать заявление в МФЦ.
Напомним, что с инициативой по принятию ряда мер по поддержке на госуровне семей Президент России Владимир Путин выступил 28 ноября 2017 года.
Источник - журнал "Фома"
ТПП ДУБНЫ ПРИНЯЛА
УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ
ПО Б
ОРЬБ
Е
С КОРРУПЦИЕЙ
11 декабря Торгово
-
промышленная палата Российской Федерации впервые провела
Всероссийскую акцию, приуроченную к Международному дню борьбы с коррупцией.
Благодаря видеоконференцсвязи акция объединила предпринимателей,
представителей органов государственной
власти и местного самоуправления во всех
регионах страны. В акции приняла участие и ТПП г.Дубны, в конференц
-
зале
которой собрались предприниматели, представители администрации города и
ОМВД по городскому округу Дубна.
Помимо этого
большая группа участник
ов, представляющая систему торгово
-
промышленных палат Московской области, во главе с Президентом ТПП М
осковской
области
Игорем Куимовым
, приняла участие в
о
Всероссийской акции
непосредственно
на площадке российской палаты
.
Открывая Всероссийскую акцию, Президент ТПП РФ
Сергей Катырин
отметил, что
к
оррупция
–
это явление, разъедающее любые сферы жизни и деятельности, это вызов, на
который надо отвечать жестко
. Он также сказал о том, что
ТПП РФ стала одним из
инициаторов приня
тия Антикоррупционной хартии российского бизнеса
, которую три
года назад подписали все ведущие объединения предпринимателей страны.
Подписание Антикоррупционной хартии российского бизнеса п
редполагает внедрение
антикоррупционных программ в корпоративную
политику организаций, мониторинг и
оценку их реализации, эффективный финансовый контроль и другие меры. Сегодня более
80 процентов
субъектов предпринимательства
подписавших этот документ
являются
члены
ТПП.
В числе подписавших Антикоррупционную хартию
росс
ийского бизнеса
–
ТПП г.Дубны.
Президент российской палаты отметил также, что
ТПП РФ
с участие территориальных
палат
реализует
такой
важный проект
как
«БИЗНЕС
-
БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ»,
позволяющий
в результате опроса большого числа предпринимателей из разных с
фер
деятельности и из разных регионов страны
оценить уровень коррупции, с которой
сталкиваются предприниматели, и основные
проблемы этого явления
.
Особую важность проводимой в ТПП РФ акции подтверждает и то факт, что на открытии
акции выступили практичес
ки все лидеры политических партий и их фракций в
Государственной Думе, в том числе
руководитель фракции КПРФ
Геннадий Зюганов
,
руководитель фракции ЛДПР
Владимир Жириновский
,
з
аместитель Председателя
Государственной Думы РФ, руководитель фракции
«
Единая
Россия
»
Сергей Неверов
,
руководитель фракции
«
Справедливая Россия
»
Сергей Миронов
.
С приветственными словами к участникам акции также обратились Уполномоченный по
защите прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации
Борис Титов
и
руководители
ряда федеральных министерств.
В
ыступление вице
-
президента ТПП РФ
Елены Дыбовой
было
посвящено
оценке
масштабов коррупции в стране и вреда, который это зло причиняет обществу, А ТАКЖЕ
вопросам
борьб
ы
с коррупцией.
Ее выступление сопровождалось презентацией и
видеоматериалами.
Видеозапись Всероссийской акции доступна по ссылке
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По окончании федеральной части акции предприниматели Дубны обсудили проблемные
вопросы, с которыми им приходилось сталкиваться в своей деятельности, состоялась
дискуссия о том, как бизнесу противостоять проявлениям коррупции и произвола
чиновников, в котор
ой приняли участие представители правоохранительных органов и
местного самоуправления.
На снимках:
1.
На открытии Всероссийской акции, приуроченной к
Международному дню борьбы с
коррупцией
, выступает Президент ТПП РФ
Сергей Катырин
.
2.
Предприниматели Дубны
принимают участие во Всероссийской акции в режиме
видеоконференцсвязи.
3.
Лидеры фракций в Государственной Думе во время проведения Всероссийской акции в
ТПП РФ
.
4.
Выступает вице
-
президент ТПП РФ
Елена Дыбова
.
Фото
1, 3, 4
-
Д.Подрезова с сайта ТПП РФ
Фото 2
–
ТПП г.Дубны
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