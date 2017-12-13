Госдума в первом чтении приняла закон о пособиях за рождение первого ребенка

Подробности Опубликовано: 13.12.2017 17:02 Автор: foma.ru

Госдума России в среду 13 декабря единогласно приняла в первом чтении предложенный Президентом законопроект о мерах поддержки семей. В частности, новый закон устанавливает право на получение ежемесячной выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка до достижения им 1,5 лет, передает ИА ТАСС.

Сделать это смогут те россияне, у которых ребенок родился или был ими усыновлен после 1 января 2018 года.

При этом размер пособия будет рассчитываться с учетом дохода семьи – он не должен превышать 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения региона.

Также законопроектом предусматривается возможность ежемесячных выплат в связи с рождением или усыновлением второго ребенка до достижения им 1,5 лет – они будут осуществляться за счет средств материнского капитала.

Выплата пособий начнется с 1 января 2018 года. Их средний ежемесячный размер в 2018 году составит 10,5 тысяч рублей, в 2019 году – 10,8 тысяч рублей, в 2020 году – 11,1 тысяч рублей.

Для оформления выплат родителям детей необходимо будет обратиться в органы соцзащиты населения или написать заявление в МФЦ.

Напомним, что с инициативой по принятию ряда мер по поддержке на госуровне семей Президент России Владимир Путин выступил 28 ноября 2017 года.

Источник - журнал "Фома"

ТПП ДУБНЫ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПО Б ОРЬБ Е С КОРРУПЦИЕЙ 11 декабря Торгово - промышленная палата Российской Федерации впервые провела Всероссийскую акцию, приуроченную к Международному дню борьбы с коррупцией. Благодаря видеоконференцсвязи акция объединила предпринимателей, представителей органов государственной власти и местного самоуправления во всех регионах страны. В акции приняла участие и ТПП г.Дубны, в конференц - зале которой собрались предприниматели, представители администрации города и ОМВД по городскому округу Дубна. Помимо этого большая группа участник ов, представляющая систему торгово - промышленных палат Московской области, во главе с Президентом ТПП М осковской области Игорем Куимовым , приняла участие в о Всероссийской акции непосредственно на площадке российской палаты . Открывая Всероссийскую акцию, Президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что к оррупция – это явление, разъедающее любые сферы жизни и деятельности, это вызов, на который надо отвечать жестко . Он также сказал о том, что ТПП РФ стала одним из инициаторов приня тия Антикоррупционной хартии российского бизнеса , которую три года назад подписали все ведущие объединения предпринимателей страны. Подписание Антикоррупционной хартии российского бизнеса п редполагает внедрение антикоррупционных программ в корпоративную политику организаций, мониторинг и оценку их реализации, эффективный финансовый контроль и другие меры. Сегодня более 80 процентов субъектов предпринимательства подписавших этот документ являются члены ТПП. В числе подписавших Антикоррупционную хартию росс ийского бизнеса – ТПП г.Дубны. Президент российской палаты отметил также, что ТПП РФ с участие территориальных палат реализует такой важный проект как «БИЗНЕС - БАРОМЕТР КОРРУПЦИИ», позволяющий в результате опроса большого числа предпринимателей из разных с фер деятельности и из разных регионов страны оценить уровень коррупции, с которой сталкиваются предприниматели, и основные проблемы этого явления . Особую важность проводимой в ТПП РФ акции подтверждает и то факт, что на открытии акции выступили практичес ки все лидеры политических партий и их фракций в Государственной Думе, в том числе руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов , руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский , з аместитель Председателя Государственной Думы РФ, руководитель фракции « Единая Россия » Сергей Неверов , руководитель фракции « Справедливая Россия » Сергей Миронов . С приветственными словами к участникам акции также обратились Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Президенте Российской Федерации Борис Титов и руководители ряда федеральных министерств. В ыступление вице - президента ТПП РФ Елены Дыбовой было посвящено оценке масштабов коррупции в стране и вреда, который это зло причиняет обществу, А ТАКЖЕ вопросам борьб ы с коррупцией. Ее выступление сопровождалось презентацией и видеоматериалами.

Видеозапись Всероссийской акции доступна по ссылке

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По окончании федеральной части акции предприниматели Дубны обсудили проблемные

вопросы, с которыми им приходилось сталкиваться в своей деятельности, состоялась

дискуссия о том, как бизнесу противостоять проявлениям коррупции и произвола

чиновников, в котор

ой приняли участие представители правоохранительных органов и

местного самоуправления.

На снимках:

1.

На открытии Всероссийской акции, приуроченной к

Международному дню борьбы с

коррупцией

, выступает Президент ТПП РФ

Сергей Катырин

.

2.

Предприниматели Дубны

принимают участие во Всероссийской акции в режиме

видеоконференцсвязи.

3.

Лидеры фракций в Государственной Думе во время проведения Всероссийской акции в

ТПП РФ

.

4.

Выступает вице

-

президент ТПП РФ

Елена Дыбова

.

Фото

1, 3, 4

-

Д.Подрезова с сайта ТПП РФ

Фото 2

–

ТПП г.Дубны