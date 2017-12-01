Самые оцифрованные города РФ
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- Опубликовано: 01.12.2017 12:05
- Автор: Никита Крутиков
Агентство ZOOM MARKET провело в ноябре опрос, по итогам которого составило рейтинг городов России, в которых наиболее полно используются цифровые технологии. В порядке убывания это Москва, Нижний Новгород и Екатеринбург.
Более чем у 83 % россиян, согласно соцопросу, есть гаджеты с возможностью выхода в Интернет. 71 % жителей тех городов, где проходило исследование, часто пользуются онлайн-мессенджерами, такими как WhatsApp (62 %), Viber (18 %), Telegram (8 %) и другими (всего 12 %) – Skype, VK Messenger, iMessage, facebook messenger, ICQ и др.
Самой большой неожиданностью по итогам опроса стало известиие о том, что лишь 9 % опрошенных пишут SMS-сообщения, большинство которых рассылается тем людям, которые пока не используют онлайн-мессенджеры.
67 % респондентов регулярно смотрят фильмы и слушают музыку через Интернет, причем чаще бесплатно: за плату это делают только 19 % участников исследования. 86 % завели страничку в какой-либо социальной сети, среди которых популярнее всего ВКонтакте, Одноклассники, Instagram и Facebook.
39 % граждан загрузили на мобильный не меньше одного банковского приложения, которым пользуются постоянно. При этом лишь 36 % авторизованы на портале Госуслуги.
54 % отвечавших оплачивают ЖКУ с телефона либо компьютера, что позволяет избежать очередей и экономит время, при этом автоплатежи используют не более 7% опрошенных.
Понятие криптовалюты пока еще очень новое для соотечественников: о ней слышали 26 % опрошенных, а значение термина понимают только 6 % человек.
Рейтинг самых цифровых городов РФ в порядке убывания:
- Москва,
- Нижний Новгород,
- Екатеринбург,
- Санкт-Петербург,
- Новосибирск,
- Волгоград,
- Казань,
- Омск,
- Красноярск,
- Хабаровск,
- Самара,
- Уфа,
- Иркутск,
- Саратов,
- Владивосток,
- Сочи,
- Челябинск,
- Брянск,
- Ростов-на-Дону,
- Пермь,
- Томск,
- Воронеж,
- Тольятти,
- Ижевск,
- Барнаул.