Самые оцифрованные города РФ

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Опубликовано: 01.12.2017 12:05
Автор: Никита Крутиков

Агентство ZOOM MARKET провело в ноябре опрос, по итогам которого составило рейтинг городов России, в которых наиболее полно используются цифровые технологии. В порядке убывания это Москва, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Более чем у 83 % россиян, согласно соцопросу, есть гаджеты с возможностью выхода в Интернет. 71 % жителей тех городов, где проходило исследование, часто пользуются онлайн-мессенджерами, такими как WhatsApp (62 %), Viber (18 %), Telegram (8 %) и другими (всего 12 %) – Skype, VK Messenger, iMessage, facebook messenger, ICQ и др.

Самой большой неожиданностью по итогам опроса стало известиие о том, что лишь 9 % опрошенных пишут SMS-сообщения, большинство которых рассылается тем людям, которые пока не используют онлайн-мессенджеры.

67 % респондентов регулярно смотрят фильмы и слушают музыку через Интернет, причем чаще бесплатно: за плату это делают только 19 % участников исследования. 86 % завели страничку в какой-либо социальной сети, среди которых популярнее всего ВКонтакте, Одноклассники, Instagram и Facebook.

39 % граждан загрузили на мобильный не меньше одного банковского приложения, которым пользуются постоянно. При этом лишь 36 % авторизованы на портале Госуслуги.

54 % отвечавших оплачивают ЖКУ с телефона либо компьютера, что позволяет избежать очередей и экономит время, при этом автоплатежи используют не более 7% опрошенных.

Понятие криптовалюты пока еще очень новое для соотечественников: о ней слышали 26 % опрошенных, а значение термина понимают только 6 % человек.

Рейтинг самых цифровых городов РФ в порядке убывания:

  • Москва,
  • Нижний Новгород,
  • Екатеринбург,
  • Санкт-Петербург,
  • Новосибирск,
  • Волгоград,
  • Казань,
  • Омск,
  • Красноярск,
  • Хабаровск,
  • Самара,
  • Уфа,
  • Иркутск,
  • Саратов,
  • Владивосток,
  • Сочи,
  • Челябинск,
  • Брянск,
  • Ростов-на-Дону,
  • Пермь,
  • Томск,
  • Воронеж,
  • Тольятти,
  • Ижевск,
  • Барнаул.

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