Самые оцифрованные города РФ

Подробности Опубликовано: 01.12.2017 12:05 Автор: Никита Крутиков

Агентство ZOOM MARKET провело в ноябре опрос, по итогам которого составило рейтинг городов России, в которых наиболее полно используются цифровые технологии. В порядке убывания это Москва, Нижний Новгород и Екатеринбург.

Более чем у 83 % россиян, согласно соцопросу, есть гаджеты с возможностью выхода в Интернет. 71 % жителей тех городов, где проходило исследование, часто пользуются онлайн-мессенджерами, такими как WhatsApp (62 %), Viber (18 %), Telegram (8 %) и другими (всего 12 %) – Skype, VK Messenger, iMessage, facebook messenger, ICQ и др.

Самой большой неожиданностью по итогам опроса стало известиие о том, что лишь 9 % опрошенных пишут SMS-сообщения, большинство которых рассылается тем людям, которые пока не используют онлайн-мессенджеры.

67 % респондентов регулярно смотрят фильмы и слушают музыку через Интернет, причем чаще бесплатно: за плату это делают только 19 % участников исследования. 86 % завели страничку в какой-либо социальной сети, среди которых популярнее всего ВКонтакте, Одноклассники, Instagram и Facebook.



39 % граждан загрузили на мобильный не меньше одного банковского приложения, которым пользуются постоянно. При этом лишь 36 % авторизованы на портале Госуслуги.

54 % отвечавших оплачивают ЖКУ с телефона либо компьютера, что позволяет избежать очередей и экономит время, при этом автоплатежи используют не более 7% опрошенных.

Понятие криптовалюты пока еще очень новое для соотечественников: о ней слышали 26 % опрошенных, а значение термина понимают только 6 % человек.

Рейтинг самых цифровых городов РФ в порядке убывания:

Москва,

Нижний Новгород,

Екатеринбург,

Санкт-Петербург,

Новосибирск,

Волгоград,

Казань,

Омск,

Красноярск,

Хабаровск,

Самара,

Уфа,

Иркутск,

Саратов,

Владивосток,

Сочи,

Челябинск,

Брянск,

Ростов-на-Дону,

Пермь,

Томск,

Воронеж,

Тольятти,

Ижевск,

Барнаул.