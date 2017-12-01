Страхование от кибермошеничества станет популярным

Подробности Опубликовано: 01.12.2017 11:33 Автор: Иван Экономов

По оценкам экспертов, всего через год станет популярным страхование от киберрисков. На сегодняшний же день на российском рынке страхования практически отсутствуют подобные договоры, которые заключили пока около десятка компаний, в основном филиалы зарубежных.

Однако генеральный директор Mains Insurance Brokers & Consultants Сергей Худяков уверен, что в 2019 году в России стартует экспоненциальный рост страхования от киберрисков. К 2025 году, считает Худяков, премии страховщиков в этой сфере составят около 1 млрд рублей.

Сейчас от таких рисков страхуют считанные компании российского страхового рынка, но вскоре их станет больше. Эксперт рассказал, что ущерб от компьютерных мошенников может быть весьма ощутимым. "Один миллиард может стоить один день простоя крупного банка", - отметил он.

Россия, по статистике, занимает второе место в мире по количеству кибератак после США. Больше всего атакам подвержены:

банки,

медицинские учреждения,

Интернет-магазины,

объекты нефтегазовой промышленности

и телеком.

В 2017 году хакеры внедряли вирусы в банкоматы, в сети "МегаФона", РЖД, Сбербанка и МВД.

В Mains Insurance Brokers & Consultants считают также, что страхование банков от киберрисков должно включать ответственность перед пострадавшими клиентами, у которых были похищены данные или деньги. Возможно, в отдаленном будущем стоит включить киберриски в классические полисы страхования банковских карт.