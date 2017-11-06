"Обвалятся" ли цены на рынке жилья?

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Опубликовано: 06.11.2017 10:00
Автор: Кирилл Свояков

Аналитики сайта groupmarketing.ru опубликоавли данные о 20-ти наиболее комфортных и, напротив, 18-ти бесперспективных для проживания регионах РФ, а также пообещали, что жилье в самых ТОПовых субъектах должно подешеветь.

Вот 18 регионов, где уровень жизни населения крайне низок по всем параметрам: доходам, миграции, смертности, безработице и т.п. Для них эксперты рисуют самые мрачные перспективы. (Наихудшие для проживания области - на первых местах.)

- Иркутская область,

- республика Хакасия,

- Омская,

- Архангельская (не считая Ненецкого АО),

- республика Тыва,

- республика Коми,

- республика Марий Эл,

- Астраханская область,

- Чувашия,

- Северная Осетия - Алания,

- Hенецкий АО,

- Кабардино-Балкария,

- Ингушетия,

- Калужская область,

- Калининградская область,

- Ямало-Ненецкий АО.

Соответственно, жители этих регоинов стремятся переехать в ТОП-20 субъектов РФ по итогам 2016 года по версии аналитиков groupmarketing.ru, где уровень жизни наиболее высок. Среди лучших регионов РФ - Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Белгородская, область, Татарстан.

В последние 4 года, добавляют эксперты, возводить дома по России стало дороже на 20 %. В конце прошлого года среднероссийская себестоимость строительства 1 кв. м  немного превышала 40 000 рублей, а торговая наценка застройщиков составляла 35 %, что свидетельствует о всё ещё высокой доходности на рынке недвижимости.

Эксперты сайта прогнозируют также в следующие год - полтора падение цен на рынке жилья: в Москве средняя цена на всю жилую недвижимость, скорее всего, опустится до 117 000 руб. за "квадрат" с нынешних 176 000 руб. Если прогноз сбудется, то на покупке квартиры площадью 40 кв. м можно будет сэкономить до 2 млн рублей.

В Санкт-Петербурге цена может обвалиться до 73 000 руб. за кв. метр по сравнению с 88 000 руб. за метр, которые продавцы требуют с покупателей сейчас. Если покупать квартиру в Питере через 1,5 года, то экономия может составить 800 000 рублей при площади жилья 54 кв. м.

Полный список субъектов России с ценами на жилую недвижимость.

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