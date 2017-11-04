Бюджет города пополнится за счет рекламы

Подробности Опубликовано: 04.11.2017 12:04 Автор: Кирилл Свояков

31 октября в администрации города сотрудники отдела рекламы провели второй открытый аукцион в электронной форме на размещение рекламных баннеров на землях муниципалитета.

В конкурсе участвовало 12 лотов на 21 место под рекламные конструкции, 9 из которых принесут 2 708 567 рублей (сумма за право заключения договора) в городскую казну. Выиграли аукцион четыре компании. Три лота остались неразыгранными, ответственность за это лежит на участниках аукциона. Они "уйдйт" с аукциона в следующем году.

Напомним, что первый аукцион, прошедший 27 июля, дал городу 13 708 567 рублей в бюджет, и всего городской бюджет обогатится на 16 417 134 рубля от доходов от рекламных щитов. Для сравнения, ожидалось, что выгода для бюджета составит всего лишь 4 978 000 рублей.

Торги в Дубне стали наиболее успешными среди аналогичных в области, сообщает главное управление по информационной политике Московской области