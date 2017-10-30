Открыта горячая линия для потребителей финансовых услуг

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Опубликовано: 30.10.2017 09:42
Автор: Кирилл Свояков

26 октября в Зеленограде была открыта горячая линия Роспотребнадзора, посвященная нарушению прав потребителей финансовых услуг. Горячая линия будет действовать постоянно и круглосуточно по номеру: 8 800-100-29-26.

Раньше граждане могли обратиться за правовой помощью в ведомство только в определенные часы.

Горячая линия стала частью проекта министерства финансов России "Содействие повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации".

Основанием для открытия линии стало увеличение количества обращений населения: по вопросам финансовых услуг оно выросло за последние пять лет вдвое и составляет теперь одну пятую от всех запросов граждан. В 2016 году потребители финансовых услуг обратились в Роспотребнадзор 17 000 раз.

Колл-центр рассчитан на прием 7 - 8 тысяч звонков ежемесячно, а в наиболее напряженные месяцы - и на 10 тысяч.

Организаторы ожидают, что консультации и разъяснения обученных операторов помогут потребителям отстоять свои права на рынке финансовых услуг, что, в свою очередь:

- упростит процедуру подачи обращений и жалоб,

- повысит общий уровень финансовой эрудированности населения.

Прежде чем звонить на линию, изучите материалы на сайте хочумогузнаю.рф. Возможно, ответы на ваши вопросы найдутся там.

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