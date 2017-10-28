Долевое строительство понемногу прекращается

Подробности Опубликовано: 28.10.2017 17:48 Автор: Кирилл Свояков

26 октября стало известно о том, что в России постепенно будет отменено долевое строительство. Уже строящиеся дома планируется, разумеется, достроить.

Президент Владимир Путин на совещании с членами федерального правительства сказал, что нужно начать подготовку постепенной отмены долевого строительства. Взамен старой схемы мы получим проектное финансирование строек с участием банков, которые будут накапливать средства будущих жильцов на специальном счету.

Эксперты поясняют уход от долевого строительства тем, что невозможно полностью обеспечить безопасность вложений, дольщик может разориться в любой момент.

"Полный уход от долевого строительства – логичное и необходимое решение для современного социального государства, - прокомментировал решение Президента РФ председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов. - Потому что, какие бы высокие штрафы и другие жёсткие меры мы законодательно ни устанавливали, вплоть до уголовной ответственности застройщиков и юрлиц, всегда найдётся тот, кто решит нажиться на этом рынке. И единственное решение окончательно тему с будущими обманутыми дольщиками закрыть – сделать так, чтобы такого рынка вообще не существовало. Но – естественно, это возможно только после того, как будут решены все проблемы по существующим долгостроям. Для Московской области это условие более чем принципиально. Мы взяли хороший темп, с 2012 по 2017 год жильё получили порядка 19 000 человек, до конца этого года ключи должны получить ещё около 2 000 жителей, но, чтобы полностью решить проблему, нам нужно ещё несколько лет. И в целом такое глобальное изменение, перестройка и финансово-экономической, и социальной политики государства не должно осуществляться в одно мгновение".