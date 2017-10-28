Долевое строительство понемногу прекращается

Подробности
Опубликовано: 28.10.2017 17:48
Автор: Кирилл Свояков

26 октября стало известно о том, что в России постепенно будет отменено долевое строительство. Уже строящиеся дома планируется, разумеется, достроить.

 

Президент Владимир Путин на совещании с членами федерального правительства сказал, что нужно начать подготовку постепенной отмены  долевого строительства. Взамен старой схемы мы получим проектное финансирование строек с участием банков, которые будут накапливать средства будущих жильцов на специальном счету.

Эксперты поясняют уход от долевого строительства тем, что невозможно полностью обеспечить безопасность вложений, дольщик может разориться в любой момент.

 "Полный уход от долевого строительства – логичное и необходимое решение для современного социального государства, - прокомментировал решение Президента РФ председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов. - Потому что, какие бы высокие штрафы и другие жёсткие меры мы законодательно ни устанавливали, вплоть до уголовной ответственности застройщиков и юрлиц, всегда найдётся тот, кто решит нажиться на этом рынке. И единственное решение окончательно тему с будущими обманутыми дольщиками закрыть – сделать так, чтобы такого рынка вообще не существовало. Но – естественно, это возможно только после того, как будут решены все проблемы по существующим долгостроям. Для Московской области это условие более чем принципиально. Мы взяли хороший темп, с 2012 по 2017 год жильё получили порядка 19 000 человек, до конца этого года ключи должны получить ещё около 2 000 жителей, но, чтобы полностью решить проблему, нам нужно ещё несколько лет. И в целом такое глобальное изменение, перестройка и финансово-экономической, и социальной политики государства не должно осуществляться в одно мгновение".

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

График приема в ЗАГСе в праздничные дни

В целях обеспечения удовлетворенности населения условиями, качеством и доступностью предоставле...

Долевое строительство понемногу прекраща…

26 октября стало известно о том, что в России постепенно будет отменено долевое строительство. Уже с...

Парк семейного отдыха отключают от света

Администрация города приносит свои извинения дубненцам за то, что, начиная с сегодняшнего вечера, от...

Требуются склейщик и специалист письменн…

Вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на 20 октября 2017 г. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3...

Глава Дубны заявил об отставке

Новая форма управления Дубной, утвержденная год назад городским Советом депутатов, начала действоват...

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

"Контрактная служба" призвала делать зак…

Итоги закупочной деятельности администрации города Дубны за ...

Прием предпринимателей на этот раз проведет Максим…

Во вторник 31 октября с 17.00 часов в Торгово-пром...

Бизнесмены Тайваня ознакомились с ОЭЗ "Дубна…

VI Российско-тайваньский бизнес-форум прошел 16 октября в То...

Построят заводик косметики

Пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области сообщила...

ФНС проводит очередной семинар

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться