Государство поделится доходами от нефти и песка

Подробности Опубликовано: 24.09.2017 19:16 Автор: Кирилл Свояков

На прошедшей неделе родилась совершенно невероятная новость: депутаты внесли в Госдуму законопроект о распределении между гражданами России части доходов бюджета от добычи полезных ископаемых.

Законопроект в первую очередь затронет работающих граждан и пенсионеров. Предполагается, что в первый год действия уполномоченные ведомства распределят 20 % доходов федерального бюджета от платежей, поступивших от добычи полезных ископаемых от пользователей недр, в том числе налоги и сборы.

Доля простых россиян будет ежегодно увеличиваться на 2 %. Государство установит порядок получения доли физлицом.

На такой доход могут рассчитывать следующие категории граждан:

- работавшие за текущий финансовый год не менее девяти месяцев по трудовой книжке;

- безработные, состоявшие на учете, но не получавшие пособие по безработице;

- пенсионеры с трудовым стажем не менее пяти лет.

Сколько?

Если с принятием законопроекта не протянут, то уже в следующем году россияне смогут получить выплату размером примерно в 10 000 рублей.