Государство поделится доходами от нефти и песка
- Подробности
- Опубликовано: 24.09.2017 19:16
- Автор: Кирилл Свояков
На прошедшей неделе родилась совершенно невероятная новость: депутаты внесли в Госдуму законопроект о распределении между гражданами России части доходов бюджета от добычи полезных ископаемых.
Законопроект в первую очередь затронет работающих граждан и пенсионеров. Предполагается, что в первый год действия уполномоченные ведомства распределят 20 % доходов федерального бюджета от платежей, поступивших от добычи полезных ископаемых от пользователей недр, в том числе налоги и сборы.
Доля простых россиян будет ежегодно увеличиваться на 2 %. Государство установит порядок получения доли физлицом.
На такой доход могут рассчитывать следующие категории граждан:
- работавшие за текущий финансовый год не менее девяти месяцев по трудовой книжке;
- безработные, состоявшие на учете, но не получавшие пособие по безработице;
- пенсионеры с трудовым стажем не менее пяти лет.
Сколько?
Если с принятием законопроекта не протянут, то уже в следующем году россияне смогут получить выплату размером примерно в 10 000 рублей.