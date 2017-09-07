Идет газификация деревень Подмосковья

Подробности Опубликовано: 07.09.2017 00:53 Автор: Никита Крутиков

В Московской области с начала года введено в эксплуатацию 22 новых газопровода.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестов, только за 8 месяцев 2017 года в рамках Губернаторской программы «Развитие газификации Подмосковья» введено в эксплуатацию 22 газопровода. Это позволило улучшить качество газоснабжения более 9 тысяч жителей.

Наибольшее количество газопроводов с начала года введено в эксплуатацию на территории Волоколамского, Воскресенского, Наро-Фоминского, Раменского районов, а также городских округов Истра, Шатура и Шаховская.

«В прошлом году «голубое топливо» пришло в дома 28 тысяч жителей 80 населенных пунктов. Построено почти 400 километров газопроводов. Это рекорд в современной истории Подмосковья – и в 2017 году темпы газификации снижаться не будут. Всего в текущем году в Подмосковье планируется построить 80 газопроводов в 82 населенных пункта с населением 33 тысячи человек. 22 объекта уже сдано. Ввод в эксплуатацию еще 58 объектов годовой программы газификации запланирован на конец года», - подчеркнул Дмитрий Пестов.

В Московской области ведется постоянная работа по упрощению процедур и сокращению сроков техприсоединения к инженерной инфраструктуре, в том числе – к газораспределительным сетям. Заявку на техприсоединение можно подать любым удобным способом. Проще всего это сделать через Интернет, посредством «Личного кабинета клиента» на сайте газовой компании. На данном интернет-портале можно поэтапно отследить ход исполнения заявки. Там же можно оплатить газ без комиссии, передать показания счетчиков.

В прошлом году появилась возможность подписывать договоры о подключении к сетям газораспределения на территории Подмосковья с помощью SMS-сервиса. Этот сервис позволяет сократить количество посещений офисов газовой компании. Услуга предоставляется лицам, относящимся к I группе заявителей (расход газа не превышает 5 м3 в час).

Кроме того, теперь жители Подмосковья могут через Интернет заключить договор на техобслуживание газового оборудования. Согласно федеральному законодательству, такие договоры обязаны заключать все собственники жилья.

Также на территории региона во всех филиалах Мособлгаза действуют офисы клиентского обслуживания. Недавно все они были реконструированы. Теперь новые офисы разделены на несколько зон, имеющих свое стилистическое решение: абонентский отдел, отдел оформления договоров, зона ожидания, детский уголок. Разработана удобная навигация между зонами, установлен терминал электронной очереди.

Губернаторская программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», – самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. За четыре года темпы газификации Московской области выросли в четыре раз. За это время в рамках Губернаторской программы построено свыше 1200 километров газопроводов, газифицировано 264 населенных пункта, порядка 116 тысяч жителей Подмосковья получили возможность подключить к газу свои дома. Всего же до 2025 года предусмотрено создание условий для обеспечения газом 290 тысяч жителей Подмосковья.