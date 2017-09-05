Миллион пассажиров принял Канал имени Москвы

Подробности Опубликовано: 05.09.2017 08:53 Автор: Никита Крутиков

4 сентября на Северном речном вокзале определился миллионный пассажир текущей навигации. Им стала москвичка Татьяна Ивановна Волкова.

Всего по итогам 2017 года в Московском бассейне планируется перевезти около 2 млн человек. В этом сезоне продажи речных туров выросли на 20-25%, а загруженность теплоходов достигает 100%.

«Юбилейного участника навигации 2017 определила наша диспетчерская служба, которая занимается учетом перевозок в Московском бассейне. Она ведет подсчет пассажиров на туристических, круизных, экскурсионных и регулярных маршрутах, о которых нам сообщают судовладельцы и судоводители. Кроме того, соответствующая информация поступает с контрольно-пропускных пунктов речных вокзалов и причалов», – сообщил руководитель ФГБУ «Канал имени Москвы» Герман Елянюшкин.

Прошлый 2016 год стал переломным для речных перевозок. Тогда через искусственный участок Канала имени Москвы ежедневно проходило в среднем по 64 пассажирских судна, а общее количество пассажиров превысило 1,8 млн человек. В текущую навигацию этот показатель может превысить 2 млн человек.

Перевозчики констатируют необычайно высокий спрос на туристические поездки. По данным компаний, входящих в «Речной альянс» (60% рынка речных перевозок), продажи речных туров выросли по сравнению с 2016 годом на 20-25%, а загруженность теплоходов достигает 100%. Всего, по данным ФГБУ «Канал имени Москвы», с апреля по август 2017 все пассажирские суда совершили в Московском бассейне около 6,5 тыс. рейсов. Только в июне, несмотря на плохую погоду, поток туристов в Московском бассейне составил около 90 тыс. человек и вырос по сравнению с аналогичным месяцем 2016 года на 9%.

«Динамика пассажирских перевозок нас радует, – говорит Герман Елянюшкин. – С апреля по август по водным путям Московского бассейна прошли около 990 тыс. человек, а сегодня мы отмечаем миллионного пассажира!»

Значительный рост демонстрирует рынок речных круизов. Если в минувшую навигацию на лайнерах путешествовали без малого 192,5 тыс. человек, то в этом году их количество выросло на 14% до 218 тыс. На 4% увеличилось количество шлюзований и составило 35,3 тыс. Всего через систему гидротехнических сооружений Канала имени Москвы было пропущено около 77 тыс. судов.

«Наша задача – познакомить с этим комфортным видом отдыха всех россиян: отправляться в круизы по водным путям Московского бассейна ежегодно должны не менее 1 млн человек, – говорит Герман Елянюшкин. – ФГБУ «Канал имени Москвы» при поддержке Федерального агентства морского и речного транспорта создает все условия для развития пассажирских и грузовых перевозок. На повестке стоит реконструкция гидроузлов «Белоомут» и «Рыбинск», обеспечивающих перевозчикам гарантированные глубины судового хода. Это позволяет оживить традиционные и разработать новые туристические маршруты, а также сделать речной туризм доступным для широкого круга потребителей».

ФГБУ «Канал имени Москвы» является крупнейшим воднотранспортным и водохозяйственным комплексом, выполняет функции органа государственного управления на внутренних водных путях в 12 субъектах Российской Федерации Центрального региона России. Объекты предприятия включают более 240 гидротехнических сооружений и 3842 км водных путей. Причем на долю столицы приходится 88 км, а Московской области – 484 км. Вместе они формируют Московский бассейн, который включает в себя 50 судоходных артерий, в том числе Канал имени Москвы, реки Волга, Москва, Ока, Молога, Созь, Шоша, Дубна, Нара, Клязьма, а также озеро Селигер, Рыбинское, Клязьминское, Пяловское, Пестовское, Верхневолжское, Мстинское, Вышневолоцкое, Иваньковское и Угличское водохранилища.