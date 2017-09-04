Дубна спасает Владивосток

Подробности Опубликовано: 04.09.2017 05:51 Автор: Кирилл Свояков

«Вытаскиваем из тупика брошенное и ограбленное бывшим собственником оборонное предприятие во Владивостоке», – написал сегодня утром на своей странице в фейсбуке вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин.

«Одними поручениями дело не обошлось. Пришлось плотно заняться экономикой завода и действиями ответственных лиц», – добавил он

Речь идет о приморском заводе «Радиоприбор». Это одно из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке по производству радиоэлектронной техники.

В прошлом году руководство предприятия «Радиоприбор» объявило о массовом сокращении сотрудников, в результате чего 1200 человек (почти все работники завода) потеряли работу. В декабре 2016 года бывшие сотрудники завода обратились к Президенту РФ с просьбой сохранить предприятие и уникальный коллектив. Тогда вице-премьер РФ Д.Рогозин в соцсети сообщил, что поручил Минобороны помочь предприятию с заказами.

На помощь приморцам пришел Дубненский машиностроительный завод. Осенью 2016 года в Приморье появился филиал ОАО «Дубненский машиностроительный завод им. Н.П.Федорова» (входит в состав концерна «РТИ Системы»). В конце декабря 2016 года завод «Радиоприбор» подписал трехлетний контракт по гособоронзаказу.

ОАО «ДМЗ им. Н.П.Федорова» принял решение выкупить имущественный комплекс ОАО «Радиоприбор». Средства от реализации части имущества «Радиоприбора» будут направлены на погашение задолженности перед бывшими работниками предприятия, сообщила пресс-служба администрации Приморья.

И вот сегодня пришла новость из Владивостока: выплата заработной платы сотрудникам, принятым в филиал Дубненского машиностроительного завода, организованный на мощностях завода «Радиоприбор», производится своевременно и в полном объеме. Об этом сообщил первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев.