Больше всего заявок в региональный Фонд развития промышленности – из Дубны

Подробности Опубликовано: 12.08.2017 13:22 Автор: Кирилл Свояков

Дубненские предприниматели, особенно резиденты ОЭЗ "Дубна", активнее всех в Подмосковье просят дать займы на развитие бизнеса. Сейчас Фонд развития промышленности Московской области рассматривает заявления 15 компаний наукограда.

Займ можно получить, лишь когда чиновники со всем тщанием проверят проект на соответствие определенным критериям. Фонд был учрежден буквально в этом году министерством инвестиций и инноваций Московской области.

Фонд финансово поддерживает подмосковные проекты, отвечающие следующим требованиям:

- проект развивает одно из приоритетных направлений российской промышленности,

- на предприятиях проекта разрабатываются и внедряются перспективные технологии, относящиеся к принципам наилучших доступных технологий (в том числе базовых отраслевых технологий),

- производится новая конкурентоспособная и высокотехнологичная продукция гражданского назначения с импортозамещающим или экспортным потенциалом.

Займ предоставляется на льготных условиях – под 5 % годовых и составляет от 20 до 100 млн рублей при общем бюджете проекта от 40 миллионов. Срок займа - до 5 лет. Общий объем средств Фонда на текущий год - 1 млрд рублей.

Удобно, что подать заявку в Фонд развития промышленности Московской области можно не выходя из Интернета.