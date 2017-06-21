Есть ли в российской глуши Интернет?

Подробности Опубликовано: 21.06.2017 17:03 Автор: Кирилл Свояков

В середине прошлого лета начал действовать закон об онлайн-кассах (ФЗ №290 от 03.07.2016), по которому большинство компаний и ИП с 2017 года переходят на новые кассовые аппараты.

(Данные с кассы уходят по Сети сразу в налоговые органы.)

При этом ИП и ООО могут работать без онлайн-кассы до 1 июля 2018 года, если применяют ЕНВД или ПСН.

Правда, многие виды предпринимательской деятельности освобождены от обязанности иметь онлайн-кассы в принципе. Их список можно посмотреть здесь.

Также существуют определенные сложности с организациями и ИП расположенными в труднодоступных, сельских местностях (их статус определяет субъект Федерации) - они освобождаются от применения онлайн-касс, при условии выдачи покупателю чека, в силу того, что не везде еще на просторах нашей страны ловит Интернет.

В связи с этим предпринимательская платформа партии "Единая Россия" проводит широкое анкетирование в 85 регионах РФ, чтобы выяснить, в каких населенных пунктах отсутствует Интернет-подключение, необходимое для перехода на новую контрольно-кассовую технику (ККТ). В конце июня будут известны результаты. Об этом рассказал руководитель мониторинговой группы по внедрению ККТ Предпринимательской платформы Дмитрий Сазонов.

"Предпринимательская платформа партии разработала анкету для проведения мониторинга по наличию точек доступа к Сети в населенных пунктах РФ, - добавил он. - Анкета доступна как в электронном, так и в бумажном формате – для населенных пунктов, в которых отсутствует доступ к сети Интернет. Анкетирование уже запущено – оно продлится до 26 июня. Члены Предпринимательской платформы проанализируют и обобщат полученные данные, которые позволят выработать наиболее эффективные предложения по успешному внедрению онлайн-касс".

В настоящее время ясно только, что в Москве, Санкт-Петербурге и республике Крым Интернет присутствует повсюду: во всех населенных пунктах. Но вот относительно других регионов пока нет достоверных данных. А в одной из республик РФ вообще не составлялся список поселений в "вечном оффлайне".

Дмитрий Сазонов отметил, что по итогам проведения первого этапа мониторинга партийной Платформе удалось добиться отмены штрафов и представлений в отношении бизнесменов из глубинки, которые приобрели онлайн-кассы и постарались подключиться к Сети, но по не зависящим от них причинам у них не получилось.

Сопредседатель Предпринимательской платформы Ольга Алексеева утверждает, что проблемы внедрения онлайн-касс не ограничиваются лишь зоной покрытия Интернета: "Мы столкнулись с дефицитом техники и фискальных накопителей, проблемами технического обслуживания, покрытия сетью Интернет, стоимостью обслуживания, недостаточной разъяснительной работой".

Участники Предпринимательской платформы уверяют, что у них есть четкий план действий, благодаря которому внедрение новой контрольно-кассовой техники в регионах пройдет безболезненно.