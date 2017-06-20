Лакокрасочного завода в ОЭЗ "Дубна" не будет

Подробности Опубликовано: 20.06.2017 19:44 Автор: Кирилл Свояков

Гендиректор ОЭЗ "Дубна" Антон Афанасьев рассказал, что проект строительства завода на территории особой зоны прошел экспертизу на безопасность для окружающей среды, но протесты дубненцев заставили искать для предприятия другую площадку.

Подбором новой площадки займется Корпорация развития Московской области.

"Возможное строительство завода лакокрасочных материалов на нашей территории было негативно воспринято частью местного населения. Поэтому в настоящее время, несмотря на безопасность производства, для предприятия подыскивается другое месторасположение", - поделился Афанасьев в интервью "Интерфаксу".

Также он добавил, что все проекты потенциальных резидентов АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" проходят многократную проверку, в том числе, по вопросам безопасности производства.

За месяц активисты собрали в Дубне более 10 700 подписей, то есть против строительства потенциально опасного производства проголосовали более 14 % дубненцев. Глава города Вячеслав Мухин тоже высказывал мнение против строительства объекта.

По материалам "Интерфакса"