Лакокрасочного завода в ОЭЗ "Дубна" не будет

Подробности
Опубликовано: 20.06.2017 19:44
Автор: Кирилл Свояков

Гендиректор ОЭЗ "Дубна" Антон Афанасьев рассказал, что проект строительства завода на территории особой зоны прошел экспертизу на безопасность для окружающей среды, но протесты дубненцев заставили искать для предприятия другую площадку.

Подбором новой площадки займется Корпорация развития Московской области.

"Возможное строительство завода лакокрасочных материалов на нашей территории было негативно воспринято частью местного населения. Поэтому в настоящее время, несмотря на безопасность производства, для предприятия подыскивается другое месторасположение", - поделился Афанасьев в интервью "Интерфаксу".

Также он добавил, что все проекты потенциальных резидентов АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" проходят многократную проверку, в том числе, по вопросам безопасности производства.

За месяц активисты собрали в Дубне более 10 700 подписей, то есть против строительства потенциально опасного производства проголосовали более 14 % дубненцев. Глава города Вячеслав Мухин тоже высказывал мнение против строительства объекта.

По материалам "Интерфакса"

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
Prev Next

День донора – 29 июня

Перебои будут везде, кроме институтской …

Бесплатный семинар в налоговой

Помогите раскрыть наркопреступления

И снова гаснет свет

Портал Госуслуги все еще недостаточно по…

На кладбище Дубны пойдут дополнительные …

От туалетов и дорог до Дня молодежи в Ду…

И вновь отключают свет

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

В работе сервиса «Яндекс. Такси» произошел сбой‍
«Такси». Неполадки были зафиксированы в ряде регионов сегодня, 19 июня. ...

Социальная сеть Instagram создал отметку для указания спонсора публикации
Инстаграм вводит отметку для разглашения спонсоров публикуемой информации. Таким ...

Актуальные проблемы, беспокоящие граждан Российской Федерации : опрос
В списке более важных сложностей РФ россияне на первое место ставят небольшие ...

В офисах и бухгалтерии «МРСК Центра» идут обыски ФСБ
Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра — одна из крупнейших в ...

Клиенты Сбербанка могут испытывать трудности при онлайн-оплате
В колл-центре Сбербанка поведали о сообщениях клиентов: затруднения появляются ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться