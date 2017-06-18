«Гренадер» и «Кивер» защитят от шпионов

Подробности Опубликовано: 18.06.2017 15:04 Автор: Наталия Теряева

Автономный пост технического наблюдения «Гренадер» будет работать на солнечной энергии, а «Кивер» – на энергии ветра и солнца. Их собираются производить в ОЭЗ «Дубна».

На левобережную площадку особой экономической зоны в Дубне собирается переехать со своим производством с улицы Промышленной на Большой Волге НПК «Дедал».

На днях в ОЭЗ «Дубна» торжественно заложили первый камень будущих четырех корпусов предприятия. На плакате у входа на стройплощадку написано, что завершится возведение зданий в третьем квартале текущего года. То есть за три месяца.

В собранных из металлоконструкций зданиях появятся около 200 рабочих мест инженеров-конструкторов, программистов и высококвалифицированых рабочих.

На церемонии закладки символического первого камня в основание будущего производственного комплекса НПК «Дедал» были представлены макеты новых изделий компании.

В наше время фортификационные сооружения на государственных границах возводит только Израиль, собираются возводить США (на границе с Мексикой) и Украина (на границе с Россией). Для России такие устаревшие технологии охраны границ потеряли актуальность. Для контроля за обстановкой там используют более современное и эффективное оборудование. Как, например, автономный пост технического наблюдения «Гренадер». И днем, и ночью двухспектральная система видеонаблюдения видит людей и автомобили на расстоянии от четырех до восьми километров. Оборудование питается от солнечных батарей. Может работать на суше и на море. В 2015 году «Гренадер» уже принят на снабжение погранслужбой ФСБ.

Пост автоматического наблюдения «Кивер» с такими же возможностями наблюдения может получать электроэнергию и от солнца, и от ветра. Он оснащен ветрогенератором с вертикальной осью вращения, который ловит малейшее движение воздуха. Опытный образец комания «Дедал» планирует испытать на полигоне у памятника Ленину на стрелке шлюза Иваньковской ГЭС. И запитать от «Кивера» ночное освещение памятника.

Есть одна трудность. Территория полигона принадлежит Каналу имени Москвы, и без его разрешения не обойтись. Заинтересованная в проекте компании «Дедал» администрация Дубны при поддержке Правительства Московской области уже обратилась к руководству Канала имени Москвы с ходатайством о разрешении.