Заложено уникальное производство

Подробности
Опубликовано: 15.06.2017 13:14
Автор: Наталья Борозна

13 июня резидент ОЭЗ "Дубна" - компания НПК "Дедал" - заложила первый камень нового производства уникальных систем безопасности, которые совместят военное и гражданское назначение.

На торжественной церемонии присутствовал замминистра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.
Сроительство охватит участок в 3,44 гектара, все подготовительные к возведению объекта работы проведены, и резидент ОЭЗ рассчитывает в самом скором будущем отстроить первую очередь из пяти зданий площадью 7 200 квадратных метров.
"Это будет современное предприятие по разработке и производству приборов и систем для комплексов технических средств физической защиты и охраны объектов особой важности и повышенной опасности, - прокомментировал генеральный директор АО "НПК "Дедал" Игорь Сушков. - Они имеют как гражданское, так и военное назначение".
Общая сумма инвестиций в проект составит около 600 миллионов рублей.
Напомним, что в настоящее время НПК "Дедал" разрабатывает и производит:
- программно-аппаратный комплекс "Кедр" для комплексного обеспечения безопасности самых разных объектов;
- боносетевое заграждение "Волга", против проникновения злоумышленников на охраняемую акваторию под водой и над водой;
- новейшую систему видеонаблюдения "Кивер" и
- автономный пост технического наблюдения "Гренадер", с помощью которого можно распознать любой объект с удаленного места оператора.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Loading...
Срочные
Prev Next

Портал Госуслуги все еще недостаточно по…

На кладбище Дубны пойдут дополнительные …

От туалетов и дорог до Дня молодежи в Ду…

И вновь отключают свет

Программа Дня России в Дубне

Дубненцам, ищущим работу

Торфяники Подмосковья готовят к жаре

«Система-112» и «ЭРА ГЛОНАСС» найдут мес…

Требуется полицейский-кинолог

Реклама

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

Планы Apple на авторынке в первый раз раскрыл Тим Кук
Руководитель компании Тим Кук объявил в интервью Bloomberg, что IT-гигант ...

Пенсии работающим пенсионерам в 2017-ом , индексация и последние новости
«Максимально в 2015 г., когда можно было приобрести мебель Жуковский, прибавка ...

Летом пенсии работающим пенсионерам в РФ поднимут максимум на 236 руб.
Пенсии возрастут приблизительно на 235,74 рубля, допустили в ПФР. Работающие ...

Больше половины петербуржцев недовольны качеством коммунальных услуг
Опрос населения о качестве услуг ЖКХ проводился с февраля по май этого года . ...

Право пообедать с миллиардером Уорреном Баффетом реализовано за 2,6 млн долларов
Не менее 2,6 млн. долларов оплатил неизвестный за право пообедать в компании ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться