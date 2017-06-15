Заложено уникальное производство

Подробности Опубликовано: 15.06.2017 13:14 Автор: Наталья Борозна

13 июня резидент ОЭЗ "Дубна" - компания НПК "Дедал" - заложила первый камень нового производства уникальных систем безопасности, которые совместят военное и гражданское назначение.

На торжественной церемонии присутствовал замминистра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.

Сроительство охватит участок в 3,44 гектара, все подготовительные к возведению объекта работы проведены, и резидент ОЭЗ рассчитывает в самом скором будущем отстроить первую очередь из пяти зданий площадью 7 200 квадратных метров.

"Это будет современное предприятие по разработке и производству приборов и систем для комплексов технических средств физической защиты и охраны объектов особой важности и повышенной опасности, - прокомментировал генеральный директор АО "НПК "Дедал" Игорь Сушков. - Они имеют как гражданское, так и военное назначение".

Общая сумма инвестиций в проект составит около 600 миллионов рублей.

Напомним, что в настоящее время НПК "Дедал" разрабатывает и производит:

- программно-аппаратный комплекс "Кедр" для комплексного обеспечения безопасности самых разных объектов;

- боносетевое заграждение "Волга", против проникновения злоумышленников на охраняемую акваторию под водой и над водой;

- новейшую систему видеонаблюдения "Кивер" и

- автономный пост технического наблюдения "Гренадер", с помощью которого можно распознать любой объект с удаленного места оператора.